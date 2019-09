Donyell Malen: ’Ik dacht: ziet-ie me wel?’

„Ik had ze in de warming-up gezien, wist waar ze zaten en zag ze op de banken staan. Het was wel even een momentje, ja. Ik denk dat ik dit in mijn leven niet meer ga beleven.” Scoren tegen en winnen bij Duitsland is niet iedereen gegeven. „Dit is zó speciaal”, straalde de Wieringer.

„Ik kom niet uit de Randstad, zeg maar. Er zijn bij mij in de buurt niet veel jongens die het tot het betaalde voetbal hebben geschopt. Laat staan tot het Nederlands elftal. Dat ik hier mag staan en scoren… Mijn vader en moeder hebben daar veel voor opgegeven en dat doet mijn vriendin nu ook. Als je dan de trots in hun ogen ziet, dan maakt dat je superblij”, aldus Malen.

„Dit is een droom van elke jonge jongen en dat ik die kan waarmaken, is geweldig. We genieten ervan, maar moeten maandag door”, blikte hij al vooruit op het duel bij Estland. Malen is de eerste Oranje-speler die scoorde bij zijn debuut na Ruben Schaken in 2012.

„Ik heb gezegd dankbaar te zijn dat ik nu bij Oranje hoor, dat de jongens me goed hebben opgevangen en natuurlijk heb ik Gini Wijnaldum extra bedankt. Hij gaf de bal perfect af en ik ben blij dat ik hem kon intikken. Dat was heel mooi”, zei de aanvaller. „Georginio keek naar beneden en ik dacht: ziet-ie me wel? Dus ik riep en hij keek. Gelukkig gaf hij me de bal. Vervolgens was het kijken en de bal goed raken. Dat lukte goed.”