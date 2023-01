Eindelijk goed nieuws uit ziekenboeg Bayern: Mané sneller terug dan verwacht

Mané raakte in november geblesseerd. Hij miste daardoor ook het WK in Qatar, waardoor hij onder meer ontbrak in het duel van Senegal met Nederland. „Voor ons is hij een zeer belangrijke speler”, aldus Nagelsmann. „Het zou mooi zijn als hij tegen PSG beschikbaar is, al is het alleen maar voor het tweede duel. Alles is meegenomen.” De tweede ontmoeting met de club uit Parijs is begin maart.

Bayern München bereidt zich momenteel in Doha, onder meer met de net gecontracteerde Daley Blind, voor op de tweede helft van het seizoen in de Bundesliga. Blind werd gehaald mede door de personele problemen achterin, want Noussair Mazraoui en Lucas Hernández zijn voorlopig uitgeschakeld. Datzelfde geldt voor doelman Manuel Neuer.