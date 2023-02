Voetbalsters Canada staken na conflict met bond over bezuinigingen

De voetbalsters hebben in aanloop naar het WK van de zomer minder budget voor trainingskampen en ook op personeelskosten wordt volgens hen onterecht bezuinigd.

Canada is de nummer 6 van de FIFA-ranglijst bij de vrouwen. Het land staat twee plekken hoger dan Oranje en geldt als een kandidaat voor de titel op het WK in Australië en Nieuw-Zeeland van 20 juli tot en met 20 augustus.

Dit weekend is er overleg in Orlando. „We willen dit oplossen, voor zowel onze nationale teams als voor het voetbal in Canada”, schrijft de bond in een verklaring.

De Canadese voetbalsters zijn in voorbereiding op de SheBelieves Cup. Over een kleine week treft de ploeg de Verenigde Staten.