JC-Schaal spoedcursus voor PSV richting Basel

Trainer Mark van Bommel geeft aanwijzingen aan de PSV'ers. Ⓒ BSR Agency

AMSTERDAM - De verloren strijd om de Johan Cruijff Schaal met Ajax (2-0), moet voor PSV als de laatste spoedcursus gelden richting de return in de tweede voorronde van de Champions League tegen FC Basel. Het ’heel snel grote kerels worden’ vormde na afloop de alomvattende slagzin van trainer Mark van Bommel. Dinsdagavond om 20.00, als het eerste fluitsignaal klinkt in het St. Jakob Park in Basel, moeten de Eindhovenaren zo ver zijn.