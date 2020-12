AZ strandt in slotseconden in Europa League

De ploeg van trainer Pascal Jansen wist op voorhand precies wat er moest gebeuren. Een overwinning zou altijd genoeg zijn voor een plek bij de beste 32 van de Europa League. Bij een gelijkspel van AZ zou Real Sociedad geen punt mogen pakken op bezoek bij Napoli. Het gebeurde allebei niet. In de laatste minuut maakte Sociedad gelijk (1-1) en ging AZ onderuit in Kroatië.

Onrustige week

De voorbereiding op het cruciale duel verliep voor AZ zeer onrustig. Bij de Alkmaarders werd Slot zaterdag per direct ontslagen, omdat hij buiten medeweten van de clubleiding in gesprek was gegaan met Feyenoord om volgend seizoen Dick Advocaat op te volgen. Pascal Jansen, assistent van Slot, werd aangewezen als opvolger. Tijdens diens officiële debuut verloor AZ zondag van FC Groningen (1-2), een wedstrijd die de thuisploeg bovendien met negen man bëeindigde.

AZ begon zonder Dani de Wit, de held van Napoli, aan het beslissende groepsduel. De middenvelder viel zondag geblesseerd uit tegen FC Groningen en bleek niet op tijd fit. Albert Gudmundsson nam zijn plek in. De Wit zat wel op de bank bij de Alkmaarders.

Aanvaller Myron Boadu verscheen ook aan de aftrap, in tegenstelling tot de thuiswedstrijd vorige week tegen Napoli (1-1). Toen nam Gudmundsson plaats in de spitspositie. Verdediger Bruno Martins Indi en middenvelder Fredrik Midtsjø kregen tegen Groningen een rode kaart, maar begonnen wel aan het treffen. Voor Martins Indi duurde het duel echter nog geen twintig minuten. De 34-voudig international moest na een ongelukkige actie geblesseerd van het veld. Timo Letschert was zijn vervanger.

Timo Letschert maakt al snel zijn opwachting als invaller. Ⓒ ANP/HH

Tien minuten later kreeg Jesper Karlsson de uitgelezen kans om de druk een beetje weg te halen voor de Alkmaarders. De Zweed zocht de verre hoek, maar zijn inzet bleek net niet scherp genoeg. En ook het keeperswerk van Ivan Nevistic mocht er zijn.

Snelle domper in tweede helft

In de 52e minuut was het wel raak voor de thuisploeg bij de eerste de beste grote kans. AZ-doelman Marco Bizot kon niet meer verhinderen dat de doorgebroken Menalo de score opende. Een verloren duel op het middenveld van Pantelis Hatzidiakos lag ten grondslag aan de treffer.

Drie minuten later kreeg Albert Gudmundsson een kans op de gelijkmaker zoals je die alleen in je dromen krijgt voorgeschoteld. Recht voor het doel mocht de IJslander een hoek uitzoeken, maar tot afgrijzen van alles en iedereen die AZ een warm hart toedraagt, raakte hij niet meer dan een reclamebord.

Gelukkig voor de ploeg van Jansen kwam de broodnodige gelijkmaker er vervolgens wel heel snel. De derde reuzekans was wel aan AZ besteed. Oranje-international Owen Wijndal produceerde in de 57e minuut de gelijkmaker.

In het vervolg was het bibberen voor AZ. Ongetwijfeld werd met een schuin oog de tussenstand in Napels in de gaten gehouden. Tien minuten voor tijd moesten de Noord-Hollanders met tien man verder na een directe rode kaart voor Karlsson. Een uitermate zwaar en curieus besluit.

Dramatisch Slot

In het vervolg ging het helemaal mis. Sociedad maakte gelijk en AZ ging alsnog onderuit. Een hard gelag voor de Alkmaarders. En zo kreeg de ploeg van Jansen, die een tweede helft ook totaal geen initiatief meer toonde, het deksel op de neus.