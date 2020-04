Spelersgroep Basel laat zich horen: ’We willen weten waar het geld heen gaat’

Volgens middenvelder Fabian Frei hebben alle spelers van de A-selectie vorige maand ieder tenminste 20 procent van hun salaris afgestaan aan een goed doel. Ze zijn van plan om dat de komende maanden, als er in Zwitserland ook nog niet wordt gevoetbald, te blijven doen.

Voorstel afgewezen

Vorige week wees de spelersraad van FC Basel nog een voorstel van de clubleiding af. Het bestuur wilde alle jaarsalarissen met 17,5 procent korten. Dat zou voor de maanden april, mei en juni neerkomen op een loonsvermindering van 70 procent. Daarmee gingen de spelers niet akkoord en dat leverde de selectie nogal wat kritiek uit de buitenwereld op.

Met een verklaring op Instagram legde Frei uit hoe het precies zit. „Iedereen in onze ploeg wil salaris afstaan, onder de voorwaarde dat we weten waar het geld naartoe gaat en waar het voor wordt gebruikt. Dus de beschuldiging dat we geen loon willen inleveren, is niet waar. We willen alleen ervoor zorgen dat het geld op de juiste bestemming beland.”