Antwerp legt zich niet neer bij ’supportersverbod’ tegen AZ

De Alkmaarders ontvangen Antwerp donderdag in het stadion van FC Twente, omdat het dak van de eigen thuishaven in Alkmaar voor een deel is ingestort.

„Antwerp FC is verrast over de beslissing die vanmiddag, twee dagen voor de wedstrijd, werd genomen door de burgemeester van Enschede waarbij geen enkele Antwerp-supporter toegelaten wordt voor de uitwedstrijd tegen AZ”, schrijft de Belgische club in een verklaring op de website.

„We bekijken momenteel de redenen voor deze beslissing en zullen er alles aan doen om een degelijke oplossing uit te werken.” Antwerp zegt zich steeds constructief te hebben opgesteld om ervoor te zorgen dat de openbare orde rond de wedstrijd veilig kan verlopen.

