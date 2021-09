Sport kort: Nederlandse wielrensters met vier wereldkampioenen naar WK

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Duitsland zonder Reus naar IJsland in WK-kwalificatie

14.01 uur: De Duitse voetbalploeg moet het woensdag in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen IJsland doen zonder Marco Reus. De aanvoerder van Borussia Dortmund heeft een lichte knieblessure. Volgens bondscoach Hansi Flick kan Reus mogelijk komend weekeinde wel weer spelen voor Dortmund, maar hij neemt hem niet mee naar Reykjavik.

De aanvaller nam zondag in het met 6-0 gewonnen WK-kwalificatieduel met Armenië de derde treffer voor zijn rekening. Reus moest zich na een uur laten vervangen in Stuttgart.

Kai Havertz en Robin Gosens ontbraken tegen Armenië, maar keren voor het duel met IJsland terug in de selectie. De Duitsers namen dankzij de klinkende zege de eerste plaats in de groep over van de Armeniërs. Met 12 punten uit vijf wedstrijden voert de ploeg van Flick nu groep J aan. IJsland heeft pas 4 punten. De groepswinnaar plaatst zich rechtstreeks voor het WK van volgend jaar in Qatar.

Nederlandse wielrensters met vier wereldkampioenen naar WK

13.43 uur: Nederland staat op zaterdag 25 september met vier wereldkampioenen in de ploeg aan de start van de wegwedstrijd voor vrouwen bij de WK in Vlaanderen. Bondscoach Loes Gunnewijk selecteerde naast Anna van der Breggen, Annemiek van Vleuten, Marianne Vos en Chantal van den Broek-Blaak ook Lucinda Brand, Ellen van Dijk, Amy Pieters en Demi Vollering. Brand werd begin dit jaar wereldkampioene veldrijden.

Op de afgelopen vier WK’s veroverden de Nederlandse wielrensters steeds het goud in de wegwedstrijd. Van der Breggen herhaalde vorig jaar haar succes uit 2018, Blaak was de beste in 2017 en Van Vleuten in 2019. Vos pakte de regenboogtrui al drie keer (2006, 2012 en 2013).

„We doen er alles aan om opnieuw de titel mee naar huis te nemen”, zegt Gunnewijk. „De verwachtingen zijn uiteraard hoog, maar je begint elk kampioenschap op nul. De uitgangspositie is goed. We hebben een ijzersterk blok waarmee we een aanvallende koers willen gaan rijden. Het parcours in Vlaanderen leent zich ervoor vroeg in de wedstrijd te gaan koersen en dan hebben we veel ijzers in het vuur waarmee we de wedstrijd in handen willen nemen. Er zal zeker naar ons gekeken worden, maar dat zijn we gewend en zal geen belemmering zijn.”

In de wegwedstrijd op de Olympische Spelen in Tokio lieten de Nederlandse wielrensters zich verrassen door de onbekende Oostenrijkse Anna Kiesenhofer, die het goud pakte. Van Vleuten moest zich in Japan tevreden stellen met zilver. De 38-jarige renster pakte daarna wel olympisch goud op de tijdrit.

Nederland mag bij de WK in de tijdrit met maar liefst vier vrouwen starten, omdat Van der Breggen als titelverdedigster en Van Vleuten als olympisch kampioene een ’vaste’ startplek hebben. Gunnewijk selecteerde ook Van Dijk en Riejanne Markus voor de tijdrit op maandag 20 september.

De KNWU maakte ook de WK-selecties bij de junioren en beloften bekend. De invulling van de mannenploeg moet nog worden vastgesteld. Zo is het onzeker of Mathieu van der Poel daarbij zit. Van der Poel maakt zondag in een Belgische eendagskoers zijn rentree na zijn veelbesproken val in de olympische mountainbikewedstrijd.

Ook dit jaar geen Jumping Indoor Maastricht

11.41 uur: Net als in 2020 gaat het paardensportevenement Jumping Indoor Maastricht dit jaar niet door. De organisatie heeft vanwege de onzekerheid rond corona moeten besluiten opnieuw tot afgelasting over te gaan. Het evenement, kortweg JIM, zou worden gehouden van 5 tot en met 7 november in het MECC.

„Aan dit moeilijke besluit ligt de grote onzekerheid die er nog steeds heerst omtrent de ontwikkeling van het Covid-19 virus ten grondslag. Hierdoor zijn de gezondheids-, maatschappelijke en financiële risico’s te groot”, zegt Ward Vleugels, voorzitter van Stichting JIM. Ook de wereldbekerwedstrijd voor de menners komt daarmee te vervallen.

Honkballers gaan met verjongde selectie voor Europese titel

10.06 uur: De honkballers van het Nederlandse koninkrijksteam gaan met een verjongde selectie op jacht naar de Europese titel. Bondscoach Evert-Jan ’t Hoen neemt vier debutanten mee naar Italië, waar komende week het EK wordt gespeeld. De bondscoach heeft een aantal ervaren krachten gepasseerd, onder wie de gelouterde pitchers Rob Cordemans (46) en Diegomar Markwell (41).

„Wij hebben de luxe gehad jarenlang op dezelfde groep topspelers te kunnen bouwen”, zegt technisch directeur Tjerk Smeets van de KNBSB. „Na het OKT hebben wij met de bondscoach en de technische staf de keuze gemaakt om een aantal jonge jongens in te passen en te starten met een ’rebuild’.” De honkballers wisten zich in juni onder leiding van Hensley Meulens niet te plaatsen voor de Olympische Spelen van Tokio.

Met Junior Martina, Aaron de Groot, Julian Rip en Jayden Gonesh als debutanten gaat het Nederlands team in Italië voor de vierde Europese titel op rij en de 24e in totaal. Ten opzichte van het OKT in Mexico ligt de gemiddelde leeftijd van de selectie drie jaar lager. „In gesprekken met de bondscoach en de andere coaches hebben we voor dit EK goed gekeken naar welke van de iets oudere spelers nog goed gepresteerd hebben en in dit team met hun ervaring nog een mentorrol kunnen vervullen, zodat we een mooie balans van jeugdig talent en ervaring in onze selectie hebben”, aldus Smeets. „De doelstelling is duidelijk: we willen Europees kampioen worden.”

Oranje start het EK zondag in Turijn tegen Slowakije en speelt daarna in de groep ook tegen Tsjechië en Zweden. De nummers 1 en 2 van de poule plaatsen zich voor de kwartfinales.