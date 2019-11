Hoofdrol Wijnaldum bij klinkende zege Oranje

Door het resultaat van beide duels is het nu zeker dat de equipe van bondscoach Ronald Koeman op het EK volgend jaar in elk geval Oekraïne in Groep C zal treffen in de Johan Cruijff ArenA.

Oranje begon het duel met de nodige wijzigingen. Zo startte Nathan Aké naast Matthijs de Ligt in de basis, begon Patrick van Aanholt als linksback en maakte Calvin Stengs zijn debuut als international. Koeman had ook plek ingeruimd voor Luuk de Jong en de weer herstelde Memphis Depay. Wijnaldum mocht - bij het ontbreken van zijn Liverpool-maatje Virgil van Dijk - de aanvoerdersband om zijn arm dragen.

Statement racisme

Krap na zes minuten speeltijd had dit al het nodige effect: Wijnaldum schatte een voorzet vanaf rechts van Quincy Promes het beste in en kopte de bal tegendraads in de verre hoek: 1-0.

Meteen na de treffer liep iedereen van Oranje naar de kant. Wijnaldum en Frenkie de Jong maakten nog een gebaar naar de camera: ’Wij zijn één’, leek het gebaar te zeggen.

Aké

Oranje bleef aandringen en zag dat ook worden beloond met een volgende goal. Aké was er als de kippen bij om een voorzet binnen te knikken in de 19e minuut: 2-0. De verdediger heeft sowieso wel een aardige staat van dienst bij het Nederlands elftal: in zijn twaalf voorgaande interlands bleef hij ongeslagen.

De manschappen van Koeman drongen tot aan de rust nog wel aan, maar veel aanvallen strandden in schoonheid. Ook Estland mocht er enkele keren uitkomen, maar doelman Jasper Cillessen werd niet gepasseerd.

’Gini-dag’

Na rust keerde Memphis niet terug en mocht naast Stengs ook Myron Boadu zijn debuut maken. De pas 18-jarige aanvaller is de eerste speler in Oranje die geboren is in de 21e eeuw.

In een wat matige eerste gedeelte van de tweede helft duurde het tot de 66e minuut voordat de derde treffer op het sccorebord stond. Na een flater achterin bij Estland mocht Wijnaldum op aangeven van Stengs - zomaar doorlopen en de 3-0 - en zijn tweede - achter de Estse keeper Sergei Lepmets schuiven.

Wijnaldum maakt de 3-0. Ⓒ Hollandse Hoogte

In de 79e minuut werd het helemaal ’Gini’-dag. Weer was het Stengs die Wijnaldum op het juiste moment bediende. Alleen voor Lepmets had de gelegenheidsaanvoerder weer geen moeite: 4-0 en een hattrick voor de Liverpool-middenvelder.

Als kers op de taart mocht debutant Boadu in de 87e minuut zelfs nog de 5-0 maken. Invaller Kevin Strootman gaf een prachtige lobpass op de AZ-aanvaller. Net als in de Eredivisie wist hij het net makkelijk te vinden: 5-0. Het betekende het fraaie slotstuk van de wedstrijd en de EK-kwalificatiereeks van Oranje.

