Estafettevrouwen nipt door naar finale 4x100 meter op WK atletiek

De eerste drie van de twee heats gingen rechtstreeks naar de finale. Dat waren de Verenigde Staten, Ivoorkust en Italië in de heat van Nederland. Twee ploegen mochten op basis van hun tijd het veld in de finale op zaterdag aanvullen en Nederland zat daarbij.

Het duurde lang voordat de uitslag officieel was. „Wij hoorden het al snel van de scheidsrechter dat we door waren, maar het ’q’-tje stond nog niet bij de uitslagen. Dat was verwarrend”, zei Seedo na afloop.

Volgens Jiya liepen de wissels niet naar wens. „We hebben de wissels min of meer verpest. We maakten fouten die we liever niet maken, maar met drie slechte wissels lopen we toch een prima tijd. Het is nu zaak voor de finale vooral het hoofd koel te houden. We weten hoe die wissels beter moeten, het ligt niet aan onze vaardigheid.”

Van Hunenstijn zag perspectief voor de finale. „Dan kan alles, ook al zullen we bij de indeling voor de finale niet de beste baan krijgen. Maar elk land moet weer gewoon het stokje goed zien over te geven en zien te finishen. We gaan er alles aan doen een toprace neer te zetten.”

Seedo kwam op de WK ook individueel uit op de 100 meter. De Nederlands kampioen strandde in halve finales. Jiya reikte tot de halve finales van de 200 meter. Ze liep daarin een persoonlijk record, maar werd wel uitgeschakeld.

Wissel bij de mannen mislukt volledig

Bij de mannen zijn de sprinters niet doorgedrongen tot de finale van de 4x100 meter estafette. Nsikak Ekpo, Taymir Burnet, Hensley Paulina en Raphael Bouju haalden in hun serie niet eens de eindstreep. De wissel tussen eerste loper Ekpo en tweede man Burnet mislukte volledig. Burnet kreeg het stokje niet eens in handen.

De sprinters hadden in de voorbereiding op de WK veel getraind en daarbij was er steeds veel aandacht voor het wisselmoment. De Nederlandse ploeg moet het vooral hebben van het vloeiend doorgeven van het stokje om snel te zijn. „Ik weet niet waarom het misging en waar de fout in zat”, zei een ietwat aangeslagen Burnet na het mislukte optreden. „We zullen de videobeelden moeten terugzien om erachter te komen. We hebben veel getraind met elkaar en wilden graag laten wat laten zien, maar op safe gaan in de estafette is geen optie. Het kan misgaan en dat is ’part of the game’.

Italië plaatste zich met een tijd van 37,65 als snelste voor de finale. Het sprintkwartet van de Verenigde Staten, waar wereldkampioen 100 meter Noah Lyles werd gespaard, noteerde met 37,67 de tweede tijd.

Bouju en Burnet kwamen op de WK ook individueel uit. Bouju strandde in de halve finales van 100 meter, Burnet kwam niet door de halve finales van de 200 meter.

De Nederlandse estafettemannen haalden één keer een medaille op een WK. Patrick van Balkom, Timothy Beck, Caimin Douglas en Troy Douglas wonnen het brons in Parijs in 2003.

Taam staat veertiende op tienkamp

Rik Taam staat veertiende na de eerste dag van de tienkamp bij de WK atletiek in Boedapest. De Noord-Hollander heeft na vijf onderdelen 4170 punten en hij ligt daarmee op schema voor een persoonlijk record.

Taam verbeterde twee persoonlijke records, bij het kogelstoten (14,89 meter) en op de 400 meter (47,12). Hij liep ook sterk op de 100 meter (10,64), maar leverde in bij het verspringen (7,11) en het hoogspringen (1,84). Het persoonlijk record van de tienkamper uit De Rijp is 8326 punten.

De Fransman Kevin Mayer staakte na twee onderdelen de strijd. De regerend wereldkampioen had te veel last van zijn achillespeesblessure. De houder van het wereldrecord gaf aan geen risico's te willen nemen met het oog op de Spelen over een jaar in zijn eigen land.

De Duitser Leo Neugebauer leidt in de tussenstand met 4640 punten voor de Canadees Pierce Lepage (4610 punten). Olympisch kampioen Damian Warner staat derde (4578 punten).

Rojas pakt voor vierde keer wereldtitel

De Venezolaanse atlete Yulimar Rojas heeft voor de vierde keer de wereldtitel bij het hink-stap-springen veroverd. De 27-jarige atlete, ook de regerend olympische kampioene, haalde het goud pas in haar zesde en laatste sprong. Met een afstand van 15,08 meter ging ze over de 15,00 meter, waarmee de Oekraïense Maryna Bekh-Romantsjoek vanaf de eerste springronde aan de leiding had gestaan.

Rojas is ook de houdster van het wereldrecord met 15,74.