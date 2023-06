Ook Raonic maakt rentree op Rosmalen: ’Twijfel of ik nog wel normaal zou kunnen lopen’

Daarvoor had Raonic ook al vier maanden niet gespeeld en zijn aanwezigheid op het toernooi van Atlanta bleef beperkt tot één potje. Hij lichaam van de Canadees sputterde ontzettend tegen. „Op een bepaald moment was het zelfs de vraag of ik in het dagelijks leven nog wel normaal zou kunnen lopen. Er waren dagen dat ik tegen mijn omgeving zei: ’ik ben er klaar mee. Het zit er niet meer in’. Ik heb alleen mijn tennispensioen niet naar de ATP gecommuniceerd, zodat ik mijn rechten zou behouden. Al was het op dat moment een beetje ’wishful thinking’ dat ik ooit nog zou spelen”, bekende Raonic na zijn zege in de eerste ronde op de Serviër Miomir Kecmanovic: 6-3 6-4.

De afgelopen jaren werd Raonic geplaagd door een slepende achillespees- en een kuitblessure en tot overmaat van ramp brak hij tijdens zijn revalidatie ook nog een teen. Toch baarde Raonic enkele weken geleden opzien door zijn ’bevroren ranking’ te gebruiken voor het toernooi van Rosmalen. Hij wilde graag in Brabant spelen omdat zijn vrouw van Belgische komaf is.

De voornaamste reden om terug te keren is omdat Raonic hoe dan ook nog een keer wilde deelnemen aan Wimbledon. „Dat toernooi heeft voor altijd een speciaal plekje in mijn hart. Daar heb ik vaak mijn beste tennis kunnen spelen”, aldus de finalist van 2016.

Dromen van Toronto

„En ik wil nog een keer aan het Masters-toernooi van Toronto meedoen, wat om de hoek ligt van waar ik ben opgegroeid. Ik heb met mijn ouders een land verlaten tijdens een oorlog en we hebben in Canada een nieuw bestaan opgebouwd. Mijn ouders hebben vroeger veel voor mij opgeofferd. Het zou prachtig zijn als ik daar, waar het voor mij als kleine jongen is begonnen, nog een keer zou kunnen spelen terwijl zij op de tribune zitten.”

Te ver vooruitkijken wil Raonic niet. „Ik heb geen idee hoe ik me over twee dagen of over twee weken voel. Het is nu een kwestie om alles van dag tot dag te bekijken”, aldus de winnaar van acht toernooien. „Maar Wimbledon en Toronto ga ik hoe dan ook spelen, hoeveel pijn ik ook heb.”

Donderdag neemt Raonic het in Rosmalen in de tweede ronde op tegen de Australiër Jordan Thompson.