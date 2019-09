Veel wijzigingen in speelschema eredivisie

De vier clubs krijgen daardoor normaal gesproken meer tijd om te herstellen van de doordeweekse duels op het Europese platform en kunnen zich tevens beter voorbereiden op de komende wedstrijden.

Tijdens de zevende speelronde, in het weekeinde na de eerste serie groepswedstrijden in de Champions League en Europa League, zijn op zondag 22 september de aanvangstijden van vier eredivisieduels veranderd. Zo is de topper tussen PSV en Ajax verschoven van 14.30 uur naar 16.45 uur.

Alleen de elfde speelronde, met onder meer Ajax - Feyenoord op zondag 27 oktober (16.45 uur), is tot eind 2019 ongewijzigd gebleven. In de laatste week van december, na de achttiende speelronde in de eredivisie, maakt de KNVB de nieuwe wijzigingen bekend in het speelschema bij deelname van Nederlandse clubs aan de knock-outfase van de twee Europese toernooien.

In totaal heeft de KNVB tussen half september en half december 34 wijzigingen in het programma doorgevoerd. Dat gebeurt op verzoek van de betrokken clubs. De KNVB houdt daarbij onder meer rekening met de wensen van de lokale autoriteiten, de afspraken van de clubs met FOX Sports en de spreiding van de duels tussen Ajax, PSV en Feyenoord.

Met name PSV heeft de wedstrijdagenda moeten aanpassen. Liefst vijf duels van de Eindhovense club hebben een andere datum gekregen. In de twaalfde speelronde gaat Ajax op vrijdag 1 november bij PEC Zwolle op bezoek in plaats van 2 november.

Het tijdstip van AZ - Ajax, op zondag 15 december, wordt pas definitief vastgesteld als de speellocatie bekend is. Dat duel staat nu nog voor 12.15 uur op de agenda maar kan niet in Den Haag worden gespeeld. Burgemeester Pauline Krikke heeft daarvoor geen toestemming gegeven. AZ, dat door een deels ingestort dak voorlopig het eigen veld moet vermijden, kan voor de andere "thuisduels" tot eind dit jaar wel in het ADO-stadion terecht.