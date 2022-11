Alonso haalt uit naar Ocon: ‘Nog twee races en dan is het eindelijk voorbij’

,,Het was natuurlijk verre van ideaal dat we elkaar tot twee keer toe raakten”, blikte een boze Alonso terug op de openingsfase. ,,In een sprintrace is er ook weinig tijd om terug te knokken en de kans op een safety car is ook klein."

Ocon en Alonso waren de sprintrace als zevende en achtste begonnen, maar finishten uiteindelijk als achttiende en vijftiende. Ondertussen veroverde Lando Norris van concurrent McLaren twee punten, waardoor de Franse voorsprong in de strijd om de vierde plaats in het constructeurskampioenschap werd verkleind tot vijf punten. En dan beginnen Norris en teamgenoot Daniel Ricciardo zondag ook nog eens in een betere uitgangspositie aan de race. ,,Maar gelukkig is onze snelheid in orde. Misschien kunnen we nog wel punten scoren zondag", hield Alonso de moed erin.

De man uit Oviedo had toen hij zich in de mixed zone meldde nog niet met Ocon gesproken. Het valt te betwijfelen of een gesprek sowieso nog nut heeft. ,,In Saudi-Arabië en Hongarije ging het ook al bijna mis en Ocon heeft hier in Brazilië volgens mij ook al eens een incident gehad met Max Verstappen”, stipte de tweevoudig wereldkampioen nog aan. ,,Nogmaals, gelukkig is het nog maar twee races…”

Het is echter de vraag of Alonso er bij Aston Martin met Lance Stroll als teamgenoot op vooruitgaat. In Austin knalde hij na een gevaarlijke manoeuvre van de Canadees nog de muur in, terwijl Stroll zaterdag in Brazilië zijn directe collega Sebastian Vettel van de baan duwde en daarvoor een tijdstraf van tien seconden kreeg. De deze winter afzwaaiende Duitser was mild in zijn oordeel, al was duidelijk dat hij verre van blij was met de actie. ,,Het is een dunne lijn. Je vecht om een positie en wil je plek verdedigen, maar je moet daarbij wel in de gaten houden of het uiteindelijk niet meer kost dan het oplevert. Ook omdat je eigenlijk moet samenwerken met elkaar.”