PSV en Feyenoord winnen oefenduels

Bij Uerdingen begonnen Peter van Ooijen (ex-PSV) en Kevin Grosskreutz (wereldkampioen van 2014) op de bank. Zoals de pressing er een dag eerder tegen SC Verl wel met fases uitkwam bij PSV, lukte dit nu maar moeizaam in de Duitse hitte, na een intensieve trainingsweek. Toch had PSV weinig moeite met Uerdingen, het maakte het soms alleen zichzelf vooral lastig met wat slordig balverlies.

Onder de opvallendste wijzigingen van Schmidt in zijn ’basiself’ ten opzichte van een dag eerder, zat onder meer de keuze voor Jeroen Zoet in plaats van Lars Unnerstall, die een dag eerder teveel ballen inleverde in de opbouw. Mohamed Ihattaren speelde voor Guti voor de verdediging. Dat zou het grote talent prima moeten kunnen bleek een week eerder in een onderling oefenduel. Maar net als een dag eerder (toen een linie verder naar voren) ging het moeizamer dan hij zou hebben gehoopt met zijn kwaliteiten.

Cody Gakpo speelde voor Ritsu Doan en schoot na een klein kwartier de 1-0 binnen. Maxi Romero mocht starten voor Lammers, legde veel arbeid in zijn spel, maar zag nadat hij eraf was in de rust dat Lammers de stand in het laatste kwartier naar 3-0 tilde.

Erick Gutierrez ging er in de tweede helft geblesseerd af, de Amerikaanse linksback Chris Gloster maakte zijn debuut. Hij ging als enige echte linkerverdediger mee op trainingskamp, maar zag Mauro Junior, Justin de Haas en Michal Sadilek op zijn plek spelen. Zijn perspectief onder Schmidt lijkt snel bekend. Zoals Schmidt al snel meer conclusies heeft kunnen trekken. Met name dat Noni Madueke, Jordan Teze en Mauro Junior (nog) meer kunnen betekenen dan vooraf wellicht gedacht.

Robert Bozenik scoort voor Feyenoord. Ⓒ ANP/HH

Feyenoord zegeviert in snikhete Kuip

In een snikhete Kuip opende Feyenoord het seizoen met een oefenzege op Sparta Rotterdam (3-0). Robert Bozenik (twee keer) en Crysencio Summerville tekenden voor de doelpunten.

De zo’n 3000 aanwezige supporters hielden zich over het algemeen keurig aan de regels voor voetbal in coronatijd. Ze vierden de doelpunten ingetogen en droegen mondkapjes. Ze onthielden zich van spreekkoren, zongen geen clubliederen en bewaarden afstand waar dat nodig was.