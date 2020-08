Sport Kort: golfer Walters leidt UK Championship na een ronde

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Golf: Walters leidt UK Championship na een ronde

22:08 uur Golfer Justin Walters staat voorlopig aan de leiding na de eerste dag van de UK Championship in Sutton Coldfield. De Zuid-Afrikaan ging rond in slechts 64 slagen op de The Belfry.

Daan Huizing en Wil Besseling liepen een rondje van 72 slagen (+1). Niet alle spelers konden de eerste ronde voltooien, vanwege langdurige regen. Darius van Driel kwam slechts tot vier holes. met een birdie op zijn kaart.

Tennis: Osaka wil vrijdag weer tennissen na protest tegen racisme

18.53 uur: Naomi Osaka wil haar halve finale tegen de Belgische Elise Mertens vrijdag alsnog spelen. „Als ik verloren heb, dan vind ik dat ook goed”, stelt ze. „Maar ik wil vrijdag gewoon in actie komen.”

Osaka weigerde haar halve finale woensdag te spelen, uit protest tegen het neerschieten van Jacob Blake in Wisconsin die afgelopen zondag door een politieagent van dichtbij in zijn rug werd geschoten. Het leidde tot een nieuwe golf aan protesten in de VS tegen politiegeweld tegen zwarte mensen. Eerder dit jaar gebeurde dat ook al na de dood van George Floyd.

Het tennistoernooi van Cincinnati besloot na de mededeling van Osaka het hele programma te verplaatsen. De banen van Flushing Meadows in New York, waar het Western & Southern Open vanwege het coronavirus wordt gespeeld, blijven donderdag leeg. Vrijdag wordt het toernooi hervat. Komende week start in New York de US Open.

Osaka baalt van het geweld tegen zwarte mensen in de Verenigde Staten. „Meer nog dan een sporter ben ik een zwarte vrouw”, zegt ze. „En als zwarte vrouw heb ik het gevoel dat er nu veel belangrijker zaken zijn die direct aandacht nodig hebben dan mij te zien tennissen. Ik verwacht niet dat er meteen iets drastisch gaat veranderen als ik niet speel. Maar als ik een dialoog op gang kan brengen in een overwegend witte sport, dan zie ik dat als een stap in de goede richting.”

Osaka volgde met haar actie het voorbeeld van de basketballers van Milwaukee Bucks, afkomstig uit de staat Wisconsin. Zij weigerden in de play-offs van de NBA woensdag te spelen tegen Orlando Magic. Ook de andere twee duels in de NBA werden uitgesteld. Ook in de honkbalcompetitie MLB en de voetbalcompetitie MLS werden wedstrijden afgelast, omdat clubs het voorbeeld van de Bucks volgden.

Wielrennen: Démare weet bijna niet meer hoe verliezen voelt

18.44 uur: Arnaud Démare verkeert in de vorm zijn leven. De Fransman won donderdag ook de eerste etappe van de Tour Poitou-Charentes.

Démare klopte de Colombiaan Alvaro en Duitser Alexander Krieger in een sprint. De openingsrit van Montmoreau naar Royan ging over bijna 200 kilometer.

Démare won de afgelopen weken ook Milaan-Turijn en het eindklassement van de Ronde van Wallonië. Afgelopen zondag veroverde hij de Franse titel op de weg.

Gewichtheffen: Turkse gewichtheffer acht jaar na dato betrapt op doping

18.43 uur: De Turkse gewichtheffer Erol Bilgin is zijn olympische diploma van de Spelen van Londen in 2012 na acht jaar kwijt. Hij is alsnog betrapt op doping bij hertesten van zijn staal.

Bilgin eindigde op de Spelen van Londen als achtste in de klasse tot 62 kilogram. De inmiddels 33-jarige Turk veroverde tweemaal de Europese titel en werd in 2010 derde op het WK.

Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) test momenteel veel stalen van deelnemers aan de Spelen van Londen 2012, op basis van recente wetenschappelijke methoden.

Voetbal: FIFA: 28 levenslange schorsingen sinds 2017

16.48 uur: De ethische commissie van wereldvoetbalbond FIFA heeft sinds 2017 in totaal 56 straffen opgelegd aan voetbalofficials. In de helft daarvan, 28 om precies te zijn, ging het om een levenslange schorsing. Dat staat in een overzicht van de FIFA. In verreweg de meeste gevallen is de straf opgelegd wegens corruptie en omkoping.

Zes veroordeelden waren leden van het uitvoerend comité van de FIFA, het hoogste bestuursorgaan binnen de bond. Onder de bobo’s die zijn gestraft zaten 29 voorzitters van nationale voetbalbonden. Behalve schorsingen zijn er ook boetes uitgedeeld. Alles bij elkaar opgeteld, kwam de FIFA uit op een totaal bedrag aan boetes van omgerekend 21,3 miljoen euro in de periode na 1 juli 2017.

Hockey: Tulp nieuwe hoofdsponsor en naamgever hoofdklasse hockey

15.48 uur: De hoofdklasse bij de mannen gaat voor de komende drie seizoenen als Tulp Hoofdklasse door het leven. Tulp Keukens, onderdeel van de Mandemakers Groep, is voor dezelfde periode de hoofdsponsor van de elitecompetitie.

Daarmee komt een einde aan een naamloze periode van de sterkste clubcompetitie ter wereld. In 2012 gaf de Rabobank er de brui aan, na zestien jaar als hoofdsponsor te hebben gefungeerd.

Tulp Keukens wordt bij de twaalf clubs door middel van reclameborden en logo’s op de mouwen van de wedstrijdshirts ook zichtbaar. Het keukenbedrijf wordt daarnaast supplier van de Koninklijke Nederlandse Hockeybond (KNHB).

De Mandemakers Groep is in het voetbal eveneens sponsor van de Keukenkampioen Divisie. De KNHB is nog op zoek naar een naamgever voor de vrouwen hoofdklasse, dat deze zomer hoofdsponsor Livera vanwege de coronacrisis zag afhaken.

Eric Gerritsen, de algemeen directeur van de hockeybond, toonde zich uitermate tevreden met de nieuwe sponsor. „Het is mooi dat juist in deze bijzondere tijden een Nederlands topmerk als Tulp Keukens zich verbindt aan de hockeysport.”

Atletiek: Ook Kosgei doet in Brussel aanval werelduurrecord

15.13 uur: Sifan Hassan is niet de enige atlete die op 4 september bij de Memorial Van Damme in Brussel een aanval doet op het werelduurrecord bij de vrouwen. De organisatie van het atletiekevenement heeft aangekondigd dat ook de Keniaanse Brigid Kosgei dat record wil bemachtigen.

Kosgei is de houdster van het wereldrecord op de marathon; zij liep vorig jaar in Chicago de 42,195 kilometer in 2.14.04. De Nederlandse Hassan is wereldkampioene op 1500 en 10.000 meter en bezit het Europees record op de halve marathon met 1.05.15. Het werelduurrecord staat sinds 2008 op naam van de Ethiopische Dire Tune met 18,517 kilometer.

Al eerder was bekend dat de Brit Mo Farah, de Belg Bashir Abdi en de Noor Sondre Moen op de Memorial het werelduurrecord bij de mannen willen aanscherpen. Dat record is sinds 2007 in bezit van de Ethiopische legende Haile Gebrselassie met 21,285 kilometer.

Voetbal: Recordhouder in Premier League stopt met voetballen

13.13 uur: De Engelsman Gareth Barry heeft op 39-jarige leeftijd een punt gezet achter zijn voetbalcarrière. De middenvelder is recordhouder wat betreft het aantal gespeelde wedstrijden in de Premier League. Barry kwam tot 653 wedstrijden op het hoogste niveau in Engeland.

De 53-voudig Engels international (drie doelpunten) speelde voor Aston Villa, Manchester City, Everton en West Bromwich Albion. In september 2017 nam hij het record in de Premier League over van Ryan Giggs, die 632 competitiewedstrijden speelde voor Manchester United. Barry degradeerde dat seizoen met West Bromwich wel uit de Premier League. De middenvelder ging een niveau lager nog even door, maar heeft nu besloten na 22 jaar waarin hij 833 officiële wedstrijden speelde zijn profcarrière te beëindigen.

Barry veroverde in 2011 met City de FA Cup en een jaar later de landstitel.

Wielersport: Quintana ziet knecht afhaken voor Tour

11.48 uur: Twee dagen voor de start van de Tour de France heeft Nairo Quintana een van zijn helpers zien afhaken. De Franse wielrenner Maxime Bouet moest zich vanwege een knieblessure afmelden voor de Franse etappekoers, die zaterdag in Nice begint. De 33-jarige Bouet wordt in de ploeg van Arkéa Samsic vervangen door Kévin Ledanois.

De 27-jarige Ledanois, wereldkampioen bij de beloften in 2015, begint aan zijn derde Tour. De Franse procontinentale ploeg Arkéa Samsic heeft een wildcard gekregen voor de grootste wielerronde ter wereld. Kopman Quintana hoopt bij zijn nieuwe ploeg weer te kunnen meedoen om de eindzege. De Colombiaanse klimmer stond al drie keer op het podium in Parijs, maar nog nooit op de hoogste trede. Hij verliet vorig jaar Movistar omdat hij daar het kopmanschap vaak moest delen.

Voetbal: Vera Pauw langer bondscoach Ierse voetbalsters

11.16 uur: Vera Pauw heeft haar contract als bondscoach van de Ierse voetbalsters verlengd. Pauw blijft in ieder geval tot het einde van de EK-kwalificatie in dienst van de Ierse bond. Als ze zich met haar ploeg plaatst voor het EK van 2022 in Engeland, dan zit ze daar ook op de bank. „Fantastisch om deze steun van de bond te hebben”, zegt de oud-bondscoach van Oranje.

De 57-jarige Pauw ging in september vorig jaar aan de slag bij de Ierse vrouwenploeg. Ze kreeg als opdracht mee om Ierland naar het EK te leiden. De Europese eindronde zou volgend jaar worden gehouden, maar is als gevolg van de coronacrisis opgeschoven naar 2022.

Pauw is met haar ploeg vooralsnog ongeslagen in de EK-kwalificatie. Ierland gaat aan kop in de poule met dertien punten uit vijf wedstrijden, Duitsland volgt met twaalf uit vier. De twee landen treffen elkaar komende maand in Essen. De negen groepswinnaars en de drie beste nummers 2 plaatsen zich rechtstreeks voor het EK, de andere nummers 2 strijden in de play-offs om de laatste drie tickets. De Ierse voetbalsters waren nog nooit van de partij op een groot toernooi.

Voetbal: Israël verbiedt Europees duel vanwege corona-uitbraak

10.26 uur: Vanwege een corona-uitbraak binnen de selectie van de Bosnische voetbalclub Zeljeznicar gaat het duel met Maccabi Haifa in de eerste voorronde van de Europa League donderdagavond niet door. Vijf spelers van Zeljeznicar testten woensdag bij aankomst in Israël positief. Het Israëlische ministerie van Volksgezondheid besloot de wedstrijd daarop te verbieden.

De Bosnische club moet het land zo snel mogelijk verlaten. Israël stelt zelfs een privéjet ter beschikking om de spelers van Zeljeznicar zo snel mogelijk weg te krijgen.

Al voor vertrek naar Israël testten zes voetballers positief op het coronavirus. Zij bleven daarom achter in Sarajevo. Het virus bleek zich echter al verspreid te hebben binnen de selectie.

Volgens Maccabi Haifa gaat de Europese voetbalbond UEFA op zoek naar een nieuwe datum voor het duel. De UEFA zette eerder twee clubs, Slovan Bratislava en FC Prishtina, met een reglementaire 3-0-nederlaag uit de voorrondes van respectievelijk de Champions League en Europa League omdat die clubs vanwege een aantal besmettingen niet konden voetballen.

Wielersport: Jumbo-Visma geeft wielertalent Kooij profcontract

09.30 uur: Wielerteam Jumbo-Visma ruimt voor volgend jaar een plek in de profploeg in voor de talentvolle Olav Kooij. De 18-jarige renner tekent een contract tot en met 2023 bij de Nederlandse World Tour-ploeg. Kooij stapt halverwege volgend jaar over van de opleidingsploeg van Jumbo-Visma naar de profploeg.

Kooij fietst vanaf begin dit jaar in het shirt van het opleidingsteam. In zijn eerste seizoen bij de beloften wist hij tot op heden drie koersen te winnen. De renner uit Numansdorp is na Gijs Leemreize het tweede talent dat de overstap maakt van de opleidingsploeg naar de profploeg.

„Dat ik zo snel een profcontract mag tekenen, is heel speciaal en echt een droom die uitkomt”, zegt Kooij. „Ik voel me op mijn plek bij deze ploeg. De komende jaren hoop ik me verder te ontwikkelen in het sprinten. Dat gaat op het moment erg goed en is mijn wapen om wedstrijden te winnen.”

„Olav is een heel groot talent”, aldus sportief directeur Merijn Zeeman. „In die paar wedstrijden die hij dit jaar heeft gereden, liet hij zien dat hij ontzettend snel is en kan winnen. Dat is knap voor een eerstejaarsbelofte.”

Tennis: Succesvolle Bryan-tweeling stopt

07.53 uur: De tweelingbroers Bob en Mike Bryan stoppen met tennissen. De 42-jarige Amerikanen gaan de geschiedenisboeken in als het meest succesvolle dubbelduo ter wereld. De ’Bryans’ wonnen samen 119 titels, waaronder zestien grandslamtitels en olympisch goud in 2012.

„We voelen beiden dat dit het juiste moment is”, zegt Mike Bryan, die 2 minuten eerder dan Bob ter wereld kwam, in de New York Times. „Op deze leeftijd kost het zoveel moeite om echt te kunnen meedoen. We houden nog steeds van het spelletje, maar we houden niet van al het werk dat nodig is om ervoor te zorgen dat ons lichaam daar klaar voor is.”

De tweelingbroers trokken zich onlangs al terug voor de US Open, het grandslamtoernooi in New York dat komende week begint. Aanvankelijk zou dat hun afscheidstoernooi worden. „We gaan samen zitten en als we besluiten in 2021 terug te komen, dan zie je ons waarschijnlijk op de US Open van volgend jaar. Maar het kan ook zijn dat dit het was”, zei Bob vorige maand.

De Bryans stonden samen 438 weken aan kop van de wereldranglijst in het dubbel. Mike Bryan veroverde in 2018 nog twee grandslamtitels met Jack Sock, toen zijn broer aan de kant stond met een heupblessure. De dubbelende tweeling kwam eind februari voor het laatst in actie op de ATP Tour. Bob en Mike Bryan wonnen toen het toernooi van Delray Beach.