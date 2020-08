Sport Kort: Vera Pauw langer bij Ierse voetbalsters

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Wielersport: Quintana ziet knecht afhaken voor Tour

11.48 uur: Twee dagen voor de start van de Tour de France heeft Nairo Quintana een van zijn helpers zien afhaken. De Franse wielrenner Maxime Bouet moest zich vanwege een knieblessure afmelden voor de Franse etappekoers, die zaterdag in Nice begint. De 33-jarige Bouet wordt in de ploeg van Arkéa Samsic vervangen door Kévin Ledanois.

De 27-jarige Ledanois, wereldkampioen bij de beloften in 2015, begint aan zijn derde Tour. De Franse procontinentale ploeg Arkéa Samsic heeft een wildcard gekregen voor de grootste wielerronde ter wereld. Kopman Quintana hoopt bij zijn nieuwe ploeg weer te kunnen meedoen om de eindzege. De Colombiaanse klimmer stond al drie keer op het podium in Parijs, maar nog nooit op de hoogste trede. Hij verliet vorig jaar Movistar omdat hij daar het kopmanschap vaak moest delen.

Voetbal: Vera Pauw langer bondscoach Ierse voetbalsters

11.16 uur: Vera Pauw heeft haar contract als bondscoach van de Ierse voetbalsters verlengd. Pauw blijft in ieder geval tot het einde van de EK-kwalificatie in dienst van de Ierse bond. Als ze zich met haar ploeg plaatst voor het EK van 2022 in Engeland, dan zit ze daar ook op de bank. „Fantastisch om deze steun van de bond te hebben”, zegt de oud-bondscoach van Oranje.

De 57-jarige Pauw ging in september vorig jaar aan de slag bij de Ierse vrouwenploeg. Ze kreeg als opdracht mee om Ierland naar het EK te leiden. De Europese eindronde zou volgend jaar worden gehouden, maar is als gevolg van de coronacrisis opgeschoven naar 2022.

Pauw is met haar ploeg vooralsnog ongeslagen in de EK-kwalificatie. Ierland gaat aan kop in de poule met dertien punten uit vijf wedstrijden, Duitsland volgt met twaalf uit vier. De twee landen treffen elkaar komende maand in Essen. De negen groepswinnaars en de drie beste nummers 2 plaatsen zich rechtstreeks voor het EK, de andere nummers 2 strijden in de play-offs om de laatste drie tickets. De Ierse voetbalsters waren nog nooit van de partij op een groot toernooi.

Voetbal: Israël verbiedt Europees duel vanwege corona-uitbraak

10.26 uur: Vanwege een corona-uitbraak binnen de selectie van de Bosnische voetbalclub Zeljeznicar gaat het duel met Maccabi Haifa in de eerste voorronde van de Europa League donderdagavond niet door. Vijf spelers van Zeljeznicar testten woensdag bij aankomst in Israël positief. Het Israëlische ministerie van Volksgezondheid besloot de wedstrijd daarop te verbieden.

De Bosnische club moet het land zo snel mogelijk verlaten. Israël stelt zelfs een privéjet ter beschikking om de spelers van Zeljeznicar zo snel mogelijk weg te krijgen.

Al voor vertrek naar Israël testten zes voetballers positief op het coronavirus. Zij bleven daarom achter in Sarajevo. Het virus bleek zich echter al verspreid te hebben binnen de selectie.

Volgens Maccabi Haifa gaat de Europese voetbalbond UEFA op zoek naar een nieuwe datum voor het duel. De UEFA zette eerder twee clubs, Slovan Bratislava en FC Prishtina, met een reglementaire 3-0-nederlaag uit de voorrondes van respectievelijk de Champions League en Europa League omdat die clubs vanwege een aantal besmettingen niet konden voetballen.

Wielersport: Jumbo-Visma geeft wielertalent Kooij profcontract

09.30 uur: Wielerteam Jumbo-Visma ruimt voor volgend jaar een plek in de profploeg in voor de talentvolle Olav Kooij. De 18-jarige renner tekent een contract tot en met 2023 bij de Nederlandse World Tour-ploeg. Kooij stapt halverwege volgend jaar over van de opleidingsploeg van Jumbo-Visma naar de profploeg.

Kooij fietst vanaf begin dit jaar in het shirt van het opleidingsteam. In zijn eerste seizoen bij de beloften wist hij tot op heden drie koersen te winnen. De renner uit Numansdorp is na Gijs Leemreize het tweede talent dat de overstap maakt van de opleidingsploeg naar de profploeg.

„Dat ik zo snel een profcontract mag tekenen, is heel speciaal en echt een droom die uitkomt”, zegt Kooij. „Ik voel me op mijn plek bij deze ploeg. De komende jaren hoop ik me verder te ontwikkelen in het sprinten. Dat gaat op het moment erg goed en is mijn wapen om wedstrijden te winnen.”

„Olav is een heel groot talent”, aldus sportief directeur Merijn Zeeman. „In die paar wedstrijden die hij dit jaar heeft gereden, liet hij zien dat hij ontzettend snel is en kan winnen. Dat is knap voor een eerstejaarsbelofte.”

Tennis: Succesvolle Bryan-tweeling stopt

07.53 uur: De tweelingbroers Bob en Mike Bryan stoppen met tennissen. De 42-jarige Amerikanen gaan de geschiedenisboeken in als het meest succesvolle dubbelduo ter wereld. De ’Bryans’ wonnen samen 119 titels, waaronder zestien grandslamtitels en olympisch goud in 2012.

„We voelen beiden dat dit het juiste moment is”, zegt Mike Bryan, die 2 minuten eerder dan Bob ter wereld kwam, in de New York Times. „Op deze leeftijd kost het zoveel moeite om echt te kunnen meedoen. We houden nog steeds van het spelletje, maar we houden niet van al het werk dat nodig is om ervoor te zorgen dat ons lichaam daar klaar voor is.”

De tweelingbroers trokken zich onlangs al terug voor de US Open, het grandslamtoernooi in New York dat komende week begint. Aanvankelijk zou dat hun afscheidstoernooi worden. „We gaan samen zitten en als we besluiten in 2021 terug te komen, dan zie je ons waarschijnlijk op de US Open van volgend jaar. Maar het kan ook zijn dat dit het was”, zei Bob vorige maand.

De Bryans stonden samen 438 weken aan kop van de wereldranglijst in het dubbel. Mike Bryan veroverde in 2018 nog twee grandslamtitels met Jack Sock, toen zijn broer aan de kant stond met een heupblessure. De dubbelende tweeling kwam eind februari voor het laatst in actie op de ATP Tour. Bob en Mike Bryan wonnen toen het toernooi van Delray Beach.