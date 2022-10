Liverpool beteugelt Haaland en wint heerlijke topper van City

Manchester City leek dit seizoen vooralsnog ongenaakbaar onder aanvoering van fenomeen Erling Haaland, terwijl het bij Liverpool toch allemaal een stuk moeizamer draaide. De ranglijst van de Premier League loog wat dat betreft ook niet: Liverpool ging de topper in vanaf plek elf, terwijl City achter Arsenal tweede stond. Virgil van Dijk stond op Anfield voor de schone taak Haaland, dit seizoen al goed voor 15 (!) goals in 10 competitieduels, aan banden te leggen.

Van Dijk groet Haaland voorafgaand aan het duel. Ⓒ ANP/HH

Dat lukte voor rust behoorlijk, want pas na ruim een half uur voetballen kon de Noor zijn eerste halve kopkans noteren. Liverpool had een klein kwartier eerder de eerste kans genoteerd, via Diego Jota die recht op City-doelman Ederson kopte. De eerste helft was met hevig op-en-neer golvend spel bijzonder boeiend, en ondanks het uitblijven van echte kansen lieten beide ploegen toch weer zien de onderlinge rivaliteit en het daaruit voortvloeiende wederzijdse hoge niveau voorlopig nog wel even te willen voortzetten.

Bij het ingaan van de rust was het desalniettemin nog 0-0, ondanks het feit dat Haaland enkele minuten voor het einde van het eerste bedrijf nog eens volledig vrij op doel mocht koppen. In plaats van het net vond hij echter de handen van doelman Alisson.

Foden afgevlagd

De tweede helft begon met een gigantische kans voor Salah, die samen met Roberto Firmino vrij op Ederson af mocht. De Egyptenaar had wellicht breed moeten leggen maar ging voor eigen succes. Dat pakte verkeerd uit, want de bal verdween nét langs de verkeerde kant van de paal over de achterlijn. Met dank aan een klein duimpje van Ederson, zo leek.

Foden was goed voor de 0-1, maar zag zijn treffer afgekeurd. Ⓒ ANP/HH

Een corner werd echter niet toegekend, waarna City in de tegenstoot direct toesloeg. Haaland leek een stap tekort te komen, maar kreeg in twee instanties toch de bal weg bij Alisson. Phil Foden liet het uitvak vervolgens ontploffen, maar de VAR greep snel in. Haaland had Fabinho aan het begin van de aanval naar het gras geworsteld en dus kon scheidsrechter Anthony Taylor op aanraden van zijn virtuele assistent niet anders dan de goal afkeuren.

De wedstrijd brandde vanaf dat moment wel écht los en werd een meer dan smakelijke traktatie voor de voetballiefhebber. Het spel golfde nog harder op en neer dan het al deed en het was wachten op de eerste échte treffer.

Die kwam van de voet van Salah, die op haast identieke wijze als even eerder op het vijandelijke doel af mocht, ditmaal weggestuurd door een heerlijke uittrap van Alisson. Salah bleef nu wel rustig en deed Anfield ontploffen.

Heetgebakerde slotfase

In de slotfase sloeg de adrenaline bij de 22 voetballers om in wat heetgebakerde irritatie over en weer, waardoor haast niet opviel dat Darwin Nuñez een wereldkans op 2-0 om zeep hielp. Met twee ploeggenoten bij zich - waaronder Salah - mocht hij richting het doel van Ederson, daarbij onderweg slechts één verdediger van City tegenkomend. Op onverklaarbare wijze koos de peperdure zomeraankoop er echter voor zelf te schieten in plaats van de meegelopen versterking in stelling te brengen.

Ondanks die verkeken mogelijkheid tikte de tijd weg in het voordeel van de thuisploeg. Manchester City kreeg zes minuten blessuretijd voor het behalen van een resultaat, maar de ijzersterk spelende Van Dijk en consorten hielden Haaland geconcentreerd in hun broekzak. Die constatering moet op zijn minst bondscoach Louis van Gaal tot grote tevredenheid hebben gestemd.