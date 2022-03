Sporters uit Rusland en Wit-Rusland mogen toch niet deelnemen aan Paralympics

Woensdag werd nog besloten dat de atleten onder de neutrale vlag wel kunnen deelnemen aan de Paralympics.

„Meerdere landen dreigen nu niet deel te nemen, waardoor de levensvatbaarheid van de Paralympische Winterspelen van 2022 in Peking in gevaar komt”, meldt het Internationaal Paralympisch Comité (IPC) als een reden om de atleten toch te weigeren. Ook escaleert volgens het IPC de situatie in de atletendorpen, waardoor het waarborgen van de veiligheid van atleten steeds moeilijker is.

De opening van de Paralympische Spelen is op vrijdag 4 maart. De Paralympics eindigen op 13 maart. Dinsdag werd bekend dat Oekraïne zijn volledige afvaardiging naar de Paralympics stuurt.

Dit artikel wordt aangevuld