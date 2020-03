Liverpool-trainer Jürgen Klopp: ’Elk mensenleven is belangrijker dan voetbal’

Coach Jürgen Klopp zegt echter: „Als deze maatregel er voor zorgt dat er één mens meer gezond blijft, ook al is het er maar één, dan nog is het de moeite meer dan waard.”

Liever zwijgt hij in deze situatie, om de ruimte te geven aan deskundigen over de wereldwijde crisis rond het nieuwe coronavirus. „Maar ik begrijp ook de teleurstelling bij onze fans die zo lang hebben gewacht op het succes dat nu zo dichtbij is. Toch heb ik altijd gezegd dat voetbal het belangrijkste van alle niet zo belangrijke dingen is. Op dit moment is voetbal helemaal niet belangrijk.”

„Natuurlijk willen we niet voetballen in een leeg stadion, natuurlijk willen we niet dat wedstrijden worden uitgesteld”, vervolgt Klopp. „Nu moeten we kiezen tussen het belang van voetbal en dat van de hele maatschappij. Kom op zeg, over die keus hoeven we echt geen seconde na te denken.”