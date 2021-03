Video: Zingende Zlatan Ibrahimovic slaat modderfiguur na dollemansrit

In aanloop naar het festijn was al veel te doen over de aanstaande aanwezigheid van de 39-jarige spits van AC Milan. De voetballer moest namelijk flink puzzelen om geen trainingen of wedstrijden te missen. Mede daarom waren maar liefst vier helikoptervluchten voor hem uitgestippeld. Uiteindelijk werd het Ibrahimovic gemakkelijk gemaakt. Afgelopen weekeinde liep hij een blessure op waardoor hij niet kan spelen.

Toch was het bepaald geen sinecure voor Zlatan om in San Remo te geraken. De organisatie zat ’s avonds laat al met de handen in het haar en vreesde dat het feest niet doorging, maar uiteindelijk kwam de vedette toch opdagen.

„Ik zat drie uur vast in de file”, lichtte Ibrahimovic toe op het podium. „Ik heb mijn chauffeur toen gevraagd of ik uit mocht stappen. Ik hield een motorrijder aan en gelukkig bleek hij een fan van AC Milan te zijn. Op de motor bracht hij me naar San Remo. Toen we bijna arriveerden, vertelde hij me dat hij vanavond voor het eerst op de snelweg had gereden. We hadden net 60 kilometer afgelegd!”

Het optreden van Ibrahimovic was een stuk minder spectaculair dan de dollemansrit richting de kust. Samen met twee zangers en voormalig prof en Bologna-trainer Sinisa Mihajlovic zong hij een lied. Het kenmerkende zelfvertrouwen van Ibrahimovic was echter volledig verdwenen. Met een flinke portie gêne deed hij zijn best, maar het waren toch echt de andere drie mannen die de show stalen. Weet Ibrahimovic ook eens hoe het is om een gewone sterveling te zijn... Het leverde in ieder geval mooie televisie op en bovendien leek de oud-Ajacied zich goed te vermaken.