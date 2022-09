Ajax betreurt soap rond te lage doelen voor Champions Leagueduel met Arsenal

Premium Voetbal

Joseph Oosting maakt indruk met RKC: ’Ik ben zacht in de relatie en hard in de inhoud’

RKC Waalwijk beleeft met een achtste plaats een geweldige competitiestart. De Waalwijkse club, op de traditionele top-3 na bovendien het meest productief, is een van de grote verrassingen van de Eredivisie. In de zomerse transferperiode raakte RKC cruciale spelers uit de as kwijt. Daar kwam een enor...