Rohan Dennis helpt Jumbo-Visma aan eerste zege van 2022 en haalt uit naar oude ploeg Ineos

De voorbije twee jaar werd Dennis, die voor INEOS Grenadiers reed en afgelopen winter overstapte naar Jumbo-Visma, telkens tweede op het Australisch kampioenschap tijdrijden. Zijn laatste titel dateerde van 2018.

Vanwege het Australisch kampioenschap tijdrijden kon Dennis dinsdag niet aanwezig zijn bij de teampresentatie in Spanje. Wel sprak hij via een videoboodschap duidelijk taal.

„Er zijn veel dingen die Jumbo-Visma heel goed doet”, vertelde Dennis in het filmpje, dat was opgenomen na een sessie in een windtunnel voordat hij naar het zuidelijk halfrond vertrok.

„Ik merkte toen ik bij Ineos zat dat ze Jumbo met veel zaken kopieerden. En ik dacht: waarom zou ik in een team willen zitten dat een ander team kopieert? Dus wilde ik vertrekken, omdat dit Jumbo-Visma gezien een beter team is, het heeft een geweldige structuur. In de sport zijn er meestal één of twee teams die echt pushen om dat ene of dat halve procentje te vinden. Op dit moment is Jumbo-Visma de koploper.”

De voormalig wereldkampioen tijdrijden werd door ploegleider Merijn Zeeman omschreven als een ’droomaanwinst’ en is al zeker van een plaats in de Tour de France-ploeg van Jumbo-Visma, naast Primož Roglič, Jonas Vingegaard, Sepp Kuss, Steven Kruijswijk en Wout van Aert.