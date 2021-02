Donny van de Beek en Manchester United slachten Southampton: 9-0 (!)

Southampton verkeerde al vanaf de 2e minuut in grote problemen op Old Trafford. De Zwitserse middenvelder Alexandre Jankewitz kreeg tijdens zijn debuut in het basisteam heel snel rood voor een harde charge op Scott McTominay. Daarna was er voor middenmoter Southampton geen houden aan. Aaron Wan-Bissaka, Marcus Rashford, Jan Bednarek (eigen doel) en Edinson Cavani scoorden voor de rust.

Met Donny van de Beek voor Luke Shaw begon ManUnited aan de tweede helft. De oud-Ajacied incasseerde al snel een gele kaart wegens een te laat ingezette tackle. Anthony Martial (twee), McTominay, Bruno Fernandes en Daniel James voerden de score verder op. In de 86e minuut kreeg ook Bednarek nog rood bij de bezoekers.

Manchester United, dat uit de vorige twee competitieduels slechts 1 punt haalde, staat tweede met 44 punten. Stadgenoot City heeft evenveel punten, maar twee duels minder gespeeld.

Riedewald

Crystal Palace won met 2-1 bij Newcastle United. Voor de bezoekers kwamen Jairo Riedewald (ex-Ajax) en Gary Cahill tot scoren. Naast Riedewald was ook Patrick van Aanholt basisspeler bij Palace, dat de positie in de middenmoot verstevigde.

David Luiz zag weer eens een rode kaart. Ⓒ ANP/HH

Rampavond Arsenal: nederlaag en twee rode kaarten

Arsenal heeft een teleurstellend seizoen vervolgd met een nederlaag bij Wolverhampton Wanderers (2-1). De gevallen topclub uit Londen eindigde met negen spelers. Verdediger David Luiz en doelman Bern Leno kregen een rode kaart.

Luiz bewees de bezoekers als eerste een slechte dienst. De verdediger kreeg een rode kaart nadat hij een strafschop had veroorzaakt. Arsenal leidde met 0-1 door een treffer van Nicolas Pépé, toen Luiz zijn tegenstander Willian José ten val bracht. De Braziliaan kreeg alweer zijn derde rode kaart in 46 duels voor Arsenal. Hij was nog maar net van het veld toen Rúben Neves de penalty benutte. João Moutinho maakte vlak na rust de 2-1.

Arsenal moest na 72 minuten verder met negen spelers omdat doelman Bern Leno knullig hands maakte vlak buiten zijn strafschopgebied. Arsenal staat voorlopig tiende in de Premier League. Wolverhampton klom naar een dertiende plaats.

Vierde zege Sheffield

Sheffield vierde de derde competitiezege van het seizoen. De hekkensluiter won van West Bromwich Albion (2-1), met dank aan doelpunten van Jayden Bogle en Billy Sharp.