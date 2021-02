Rampavond Arsenal: nederlaag en twee rode kaarten

Luiz bewees de bezoekers als eerste een slechte dienst. De verdediger kreeg een rode kaart nadat hij een strafschop had veroorzaakt. Arsenal leidde met 0-1 door een treffer van Nicolas Pépé, toen Luiz zijn tegenstander Willian José ten val bracht. De Braziliaan kreeg alweer zijn derde rode kaart in 46 duels voor Arsenal. Hij was nog maar net van het veld toen Rúben Neves de penalty benutte. João Moutinho maakte vlak na rust de 2-1.

Arsenal moest na 72 minuten verder met negen spelers omdat doelman Bern Leno knullig hands maakte vlak buiten zijn strafschopgebied. Arsenal staat voorlopig tiende in de Premier League. Wolverhampton klom naar een dertiende plaats.

Vierde zege Sheffield

Sheffield vierde de derde competitiezege van het seizoen. De hekkensluiter won van West Bromwich Albion (2-1), met dank aan doelpunten van Jayden Bogle en Billy Sharp.