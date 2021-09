Bayern München zonder geopereerde Coman tegen Dinamo Kiev

„Kingsley lacht veel, het gaat goed met hem. Hij is blij dat hij dit hoofdstuk achter zich kan laten”, zei Nagelsmann een dag voor het duel met de kampioen van Oekraïne. „Hij gaat echter nog niet spelen. We houden hem twee weken aan de kant, zodat hij weer helemaal topfit kan worden.” Coman onderging bijna twee weken geleden een kleine ingreep om een hartritmestoornis te verhelpen.

Bayern begon de groepsfase van de Champions League met een overtuigende overwinning in Camp Nou op FC Barcelona (0-3). Volgens aanvaller Serge Gnabry is dat pas het begin. „We willen de Champions League opnieuw winnen en we hebben de ploeg om dat voor elkaar te krijgen”, zei Gnabry. Bayern werd vorig jaar kampioen van Europa. Coman maakte toen de enige treffer in de finale tegen Paris Saint-Germain (1-0).