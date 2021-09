Kingsley Coman traint na hartoperatie weer mee met selectie FC Bayern München

Volgens de Duitse club werkte de 25-jarige aanvaller een deel van de oefensessie af.

Coman onderging elf dagen geleden een kleine ingreep om een hartritmestoornis te verhelpen. Vorige week mocht hij de looptraining hervatten. Het is onwaarschijnlijk dat hij woensdag al beschikbaar is voor de Europese wedstrijd tegen Dinamo Kiev in de Allianz Arena. Bayern begon de groepsfase van de Champions League met een overtuigende overwinning (3-0) op FC Barcelona in Spanje.