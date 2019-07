Macron gelooft in Franse winnaar Tour

„We zijn enorm trots, ze hebben ons een prachtige etappe voorgeschoteld”, zei Macron aan de finish, met zijn handen om de schouders van Pinot en Alaphilippe. „Hopelijk kunnen we eindelijk afrekenen met de vloek en rijdt er over een week een Fransman in het geel over de Champs-Élysées. Dit zijn twee geweldige wielrenners. Moge de beste winnen!”

Alaphilippe heeft in het algemeen klassement nu iets meer dan 2 minuten voorsprong op Geraint Thomas, de Tourwinnaar van vorig jaar. Steven Kruijswijk staat derde op 2.14 van de Fransman. Pinot is de nummer zes van het klassement, met 3.12 achterstand op zijn landgenoot die tot ieders verrassing ook in het hooggebergte stand houdt.

„Ik wilde deze etappe heel graag winnen”, zei Pinot, die zijn ploeggenoten van Groupama-FDJ dan ook al vroeg in de etappe op kop van het peloton had gezet. „Het was fantastisch om al die steun van het publiek te horen en voelen. Ik zat met kippenvel op de fiets.”

Alaphilippe, vrijdag winnaar van de tijdrit in Pau, verbaasde zichzelf op de Tourmalet opnieuw. „Ik probeerde zo lang mogelijk mee te gaan met de beste renners. Op het einde kon ik zelfs nog meedoen voor de ritzege”, zei de renner die in grote rondes nog nooit meestreed om de eindzege. „Heel mooi om nog een dag in het geel te rijden. Het is een eer om deze trui te dragen. Aan de eindzege wil ik nog niet denken.” Bernard Hinault is nog altijd de laatste Franse winnaar van de Tour, in 1985.

