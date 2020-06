Erwin Koeman in ziekenhuis door hartproblemen

Erwin Koeman Ⓒ AFP

EINDHOVEN - Na Ronald Koeman heeft ook zijn broer Erwin hartproblemen, waarvoor hij in het ziekenhuis is opgenomen. Iets meer dan een maand na het ontslag van de jongste van de twee Koemannen, die na een fietstocht thuis niet goed werd en een hartinfarct kreeg, zijn ook bij Erwin vernauwingen in de bloedvaten rond zijn hart geconstateerd.