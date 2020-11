EK judo: Van Dijke grijpt naast goud, Franssen pakt brons

Van Dijke was in de hoofdstad van Tsjechië op jacht naar haar tweede Europese titel. Ze was in 2017 al eens de beste op de EK in Warschau, maar de Française was haar opnieuw de baas. Nu niet op straffen, maar met ippon na een snelle aanval.

Bij afwezigheid van viervoudig Europees kampioene Kim Polling, die in de coronatijd besloot af te zien van deelname, was Van Dijke de enige Nederlandse in de klasse tot 70 kilogram. Ze hoefde slechts drie partijen te judoën om de finale te halen. Van Dijke won die allemaal met een ippon.

Franssen

Juul Franssen heeft bij de EK in Praag brons veroverd. De 30-jarige Nederlandse versloeg in de klasse tot 63 kilogram Andreja Leski in de golden score. Franssen won op basis van straffen van de Sloveense.

Juul Franssen (links) in actie op de EK judo. Ⓒ EPA

Franssen moest het eerder in de strijd om een finaleplaats afleggen tegen Clarisse Agbegnenou, de wereldkampioene van de afgelopen drie jaar. De Française pakte ook het EK-goud.

Vorig jaar verloor Franssen bij de WK in Tokio in de halve finales ook al van Agbegnenou. Ze pakte toen wel brons door Sanne Vermeer te verslaan.

Van Dijke

Sanne van Dijke moest genoegen nemen met zilver. De 25-jarige judoka verloor in de finale in de klasse tot 70 kilogram van Margaux Pinot uit Frankrijk op ippon. Vorig jaar was de Française haar ook al de baas in de finale van de EK.

De Wit

Frank de Wit greep naast een medaille. De 24-jarige Noord-Hollander verloor in de klasse tot 81 kilogram in de strijd om het brons van de Georgiër Luka Maisoeradze op ippon.

De Wit had in de groepsronde gewonnen van de Portugees Joao Martinho, de Italiaan Antonio Esposito en de Belg Sami Chouchi. In de halve finales verloor hij daarna met ippon van de Bulgaar Ivaylo Ivanov.