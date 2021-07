AS Roma houdt direct van José Mourinho

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

José Mourinho op grootste wijze onthaald in Rome

17.17 uur: Twee maanden na zijn aanstelling als trainer van AS Roma is José Mourinho op grootse wijze onthaald bij zijn aankomst in de Italiaanse hoofdstad. De Portugese coach werd opgewacht door duizenden fans.

Enkele uren eerder had Mourinho zijn aankomst zelf aangekondigd. "Supporters van Roma, ik ben bezig met mijn spullen te pakken. Tot binnenkort. Ik kom eraan", zei de Portugees in het Engels en het Italiaans in een video die door de club werd verspreid.

Volgens Italiaanse media moet de Portugees eerst vijf dagen in quarantaine op het trainingscomplex van Roma.

Mourinho keert na elf jaar terug naar de Serie A. In 2010 verliet hij Inter na het behalen van een historische triple, hij won de nationale titel, de beker en de Champions League.

De 58-jarige Portugees tekende in mei een contract voor drie seizoenen bij AS Roma.

Trek-Segafredo starten Giro met zege in tijdrit

16.24 uur: De wielrensters van Trek-Segafredo hebben de openingstijdrit van de Giro d'Italia Donne, de Ronde van Italië, op hun naam geschreven. De ploeg van de Italiaanse kopvrouw Elisa Longo Borghini met daarin Lucinda Brand en Ellen van Dijk was de beste in de ploegentijdrit over 26,7 kilometer van Fossano naar Cuneo. De eerste roze trui is voor de Amerikaanse Ruth Winder.

Trek-Segafredo kwam tot een tijd van 33.40,82. De wielrensters bleven daarmee SD Worx van onder anderen wereldkampioene Anna van de Breggen 7,88 seconden voor. De derde tijd werd gereden door de wielrensters van Alé BTC Ljubljana. Zij waren ruim 39 seconden langzamer. Jumbo-Visma van Marianne Vos moest 1.15 minuut toegeven en werd zesde.

Van der Breggen won de Ronde van Italië vorig jaar. Het was haar derde eindzege in de Italiaanse rittenkoers. De Giro d'Italia Donne heeft tien etappes en duurt tot en met 11 juli.

Voetbalsters FC Twente in CL tegen Georgische tegenstander

15.27 uur: De voetbalsters van FC Twente nemen het in de voorronde van de Champions League op tegen WFC Nike uit Georgië. Dat is vrijdag door loting bepaald. De wedstrijd is woensdag 18 augustus in Enschede.

Twente, de kampioen van Nederland, speelt bij winst in de volgende voorronde tegen ZFK Spartak Subotica uit Servië of Peamount United uit Ierland. De winnaar van die wedstrijd plaatst zich voor het hoofdtoernooi.

Bekerwinnaar PSV, dat in de competitie als tweede eindigde, moet een langere weg bewandelen om het hoofdtoernooi te halen. De Eindhovense voetbalsters spelen 18 augustus eerst tegen de Russische club FC Lokomotiv Moskou. Daarna is Arsenal mogelijk de opponent in de volgende ronde.

FC Groningen eerste maanden zonder nieuwkomer Balker

14.44 uur: FC Groningen moet het tijdens de voorbereiding en de eerste maanden van het nieuwe seizoen stellen zonder Radinio Balker. De 22-jarige verdediger heeft op de training een zware blessure opgelopen. De Groningers melden niet om wat voor blessure het gaat.

Balker werd deze zomer overgenomen van eerstedivisionist Almere City, waar de verdediger werd opgeleid. "Ik had het begin bij mijn nieuwe club ook anders voorgesteld, maar ik ga er alles aan doen om sterker terug te komen", aldus Balker.

FC Groningen speelt zaterdagmiddag de eerste oefenwedstrijd van de voorbereiding. Pelikaan S is de tegenstander. Op 15 augustus is SC Cambuur de eerste opponent van het nieuwe seizoen.

João Felix na operatie paar maanden aan de kant

13.57 uur: João Felix komt voorlopig niet aan voetballen toe. De 21-jarige Portugese aanvaller van Atlético Madrid heeft zich laten opereren aan zijn enkel en staat naar verwachting twee maanden aan de kant.

Felix heeft al langere tijd last van zijn enkel. Nadat hij met Atlético Madrid de Spaanse titel had behaald, wilde hij met Portugal eerst ook nog meedoen aan het EK. België schakelde de Portugezen afgelopen weekeinde in de achtste finales uit (1-0).

Felix maakte in de zomer van 2019 voor 127 miljoen euro de overstap van Benfica naar Atlético Madrid.

KNWU ziet vanwege financiën voorlopig af van WK wielrennen

12.43 uur: De wereldkampioenschappen wielrennen lijken in 2027 niet in Nederland plaats te vinden. Wielerbond KNWU en initiatiefnemers Sportcentrum Papendal en TIG Sports zeggen voorlopig af te zien van verdere stappen om het evenement binnen te halen. „Bij het verder inzichtelijk maken van de plannen blijken de details en de eisen met betrekking tot de gewenste uitvoering, in verhouding tot de financiële haalbaarheid van het Super-WK in Nederland, te ver uit elkaar te liggen”, melden de organisaties in een gezamenlijke verklaring.

Behalve de KNWU, Papendal en TIG Sports hadden ook de provincies Gelderland, Noord-Brabant en Limburg hun medewerking toegezegd. De voorbije maanden is met de internationale wielerunie UCI onderhandeld en in juli zou het definitieve bidboek ingeleverd worden. In september maakt de UCI tijdens het internationale congres de winnaar bekend.

„We wisten dat onze plannen in goede aarde zouden vallen. Maar we wisten ook dat de lat hoog zou liggen”, zegt Thorwald Veneberg, directeur van de KNWU. „Nederland is een fietsland bij uitstek, met veel fans en organisatorische slagkracht. Maar we zijn ook een relatief klein land, met een kleine markt. De uitkomst van onze studies en gesprekken is dat er twijfel is bij alle betrokkenen over de financiële haalbaarheid van het WK. De twijfel wordt ook versterkt doordat het lastig is nu al toezeggingen te krijgen van mogelijk partners voor 2027. Met alle stakeholders is daarom besloten een pas op de plaats te maken en de UCI vriendelijk te bedanken voor de geboden kans. We hebben de UCI laten weten altijd open te staan voor een nieuw gesprek over de voorwaarden.”

In 2023 is er voor het eerst een overkoepelend WK voor alle takken van de wielersport in Glasgow, variërend van wegwielrennen, BMX, mountainbiken, baanwielrennen en para-cycling. De tweede editie is in 2027.

Alpecin-Fenix verlengt contract renner Riesebeek tot eind 2023

12.40 uur: Alpecin-Fenix, de wielerploeg van Mathieu van der Poel, heeft het contract van Oscar Riesebeek verlengd. De 28-jarige Riesebeek ligt nu tot eind 2023 vast bij Alpecin-Fenix.

„Ik heb twee hele mooie jaren achter de rug bij het team waar ik me als renner echt heb verbeterd. Ik denk dat dat te zien is aan mijn resultaten en de manier waarop ik onze leiders heb geholpen”, aldus Riesebeek, die eind mei tweede werd in de vijftiende etappe van de Giro. „De voorjaarsklassiekers van dit jaar gingen erg goed en ook ons Tourdebuut en de Giro d’Italia waren een succes voor het team en mijzelf.”

Ook de Italiaan Kristian Sbaragli (31) werd tot 2023 vastgelegd.

Alpecin-Fenix heeft sinds de tweede dag van de Tour de France de gele trui in het bezit. Van der Poel won de tweede etappe en pakte de leiderstrui, die hij vrijdag in de zevende etappe hoopt te behouden.

Volleybalster Beliën richt zich op club en slaat EK over

11.06 uur: Volleybalbondscoach Avital Selinger kan volgende maand bij het Europees kampioenschap niet beschikken over Yvon Beliën. De middenaanvalster richt zich op het nieuwe seizoen met haar club Il Bisonte Firenze en stelt zich dit toernooi niet beschikbaar voor Oranje.

De 27-jarige Beliën werd in februari geopereerd aan een stressfractuur in haar linkerscheenbeen. Op Papendal werkte ze aan haar herstel. „Ik voel me inmiddels fysiek goed, maar op dit moment kies ik ervoor mij niet beschikbaar te stellen voor het EK”, zegt ze. „Ik wil fysiek en mentaal zo sterk mogelijk aan het nieuwe clubseizoen beginnen in Italië. Volgend jaar staat er een prachtig WK in eigen land op het programma, waar ik zeker open voor sta om mee te doen.”

Technisch directeur Joop Alberda zegt over de afmelding van Beliën: „We merken dat de combinatie tussen professioneel clubvolleybal en nationaal team belastend is. Sommige speelsters, zoals nu Yvon, kiezen er om uiteenlopende redenen voor om zich tijdelijk niet beschikbaar te stellen voor Oranje. Het is aan ons om ervoor te zorgen dat het team altijd doorgaat, en dat iedere positie sterk genoeg bezet is. In de Volleyball Nations League heeft het team al laten zien hiertoe in staat te zijn.”

Nederland speelt op het EK, dat van 18 augustus tot en met 4 september plaatsvindt, in de groepsfase tegen Roemenië, Turkije, Finland, Oekraïne en Zweden. Het EK is in vier landen; Servië, Bulgarije, Kroatië en Roemenië. Nederland werkt de groepsfase in Roemenië af.

Basketballers Bucks zege verwijderd van plek in NBA Finals

07.24 uur: De basketballers van Milwaukee Bucks zijn nog maar één zege verwijderd van een plek in de NBA Finals. De Bucks wonnen in de eindstrijd van de Western Conference tegen Atlanta Hawks het vijfde duel, dat in Milwaukee werd gespeeld, met 123-112.

De thuisploeg moest het stellen zonder sterspeler Giannis Antetokounmpo, die in de vierde wedstrijd een knieblessure opliep. Antetokounmpo bekeek het duel vanaf de tribune.

Brook Lopez was met 33 punten de topschutter aan de zijde van de Bucks en Khris Middleton nam 26 punten voor zijn rekening. „We kwamen vanavond om beide helften te domineren”, zei Lopez. „We hebben geweldig werk geleverd door samen te spelen. Als iedereen scoort en zijn eigen ding doet, zijn we moeilijk te verdedigen.”

De winnaar van de Western Conference neemt het in de finale op tegen Phoenix Suns, dat in de Eastern Conference Finals met 4-2 te sterk was voor Los Angeles Clippers.

De zesde wedstrijd wordt gespeeld in Atlanta.