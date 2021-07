Sport Kort: Volleybalster Beliën richt zich op club en slaat EK over

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Volleybalster Beliën richt zich op club en slaat EK over

11.06 uur: Volleybalbondscoach Avital Selinger kan volgende maand bij het Europees kampioenschap niet beschikken over Yvon Beliën. De middenaanvalster richt zich op het nieuwe seizoen met haar club Il Bisonte Firenze en stelt zich dit toernooi niet beschikbaar voor Oranje.

De 27-jarige Beliën werd in februari geopereerd aan een stressfractuur in haar linkerscheenbeen. Op Papendal werkte ze aan haar herstel. „Ik voel me inmiddels fysiek goed, maar op dit moment kies ik ervoor mij niet beschikbaar te stellen voor het EK”, zegt ze. „Ik wil fysiek en mentaal zo sterk mogelijk aan het nieuwe clubseizoen beginnen in Italië. Volgend jaar staat er een prachtig WK in eigen land op het programma, waar ik zeker open voor sta om mee te doen.”

Technisch directeur Joop Alberda zegt over de afmelding van Beliën: „We merken dat de combinatie tussen professioneel clubvolleybal en nationaal team belastend is. Sommige speelsters, zoals nu Yvon, kiezen er om uiteenlopende redenen voor om zich tijdelijk niet beschikbaar te stellen voor Oranje. Het is aan ons om ervoor te zorgen dat het team altijd doorgaat, en dat iedere positie sterk genoeg bezet is. In de Volleyball Nations League heeft het team al laten zien hiertoe in staat te zijn.”

Nederland speelt op het EK, dat van 18 augustus tot en met 4 september plaatsvindt, in de groepsfase tegen Roemenië, Turkije, Finland, Oekraïne en Zweden. Het EK is in vier landen; Servië, Bulgarije, Kroatië en Roemenië. Nederland werkt de groepsfase in Roemenië af.

Basketballers Bucks zege verwijderd van plek in NBA Finals

07.24 uur: De basketballers van Milwaukee Bucks zijn nog maar één zege verwijderd van een plek in de NBA Finals. De Bucks wonnen in de eindstrijd van de Western Conference tegen Atlanta Hawks het vijfde duel, dat in Milwaukee werd gespeeld, met 123-112.

De thuisploeg moest het stellen zonder sterspeler Giannis Antetokounmpo, die in de vierde wedstrijd een knieblessure opliep. Antetokounmpo bekeek het duel vanaf de tribune.

Brook Lopez was met 33 punten de topschutter aan de zijde van de Bucks en Khris Middleton nam 26 punten voor zijn rekening. „We kwamen vanavond om beide helften te domineren”, zei Lopez. „We hebben geweldig werk geleverd door samen te spelen. Als iedereen scoort en zijn eigen ding doet, zijn we moeilijk te verdedigen.”

De winnaar van de Western Conference neemt het in de finale op tegen Phoenix Suns, dat in de Eastern Conference Finals met 4-2 te sterk was voor Los Angeles Clippers.

De zesde wedstrijd wordt gespeeld in Atlanta.