Zidane: ’Misschien wel kern van waarheid in geruchten over Ronaldo’

De Portugees verruilde in de zomer van 2018 Real voor Juventus, met als grote doel om met de Italianen de Champions League te winnen. Maar drie keer (eerst door toedoen van Ajax, daarna door Olympique Lyon en vorige week door FC Porto) sneuvelde CR7 met de Italianen vroegtijdig.

En dus nemen de geruchten over een terugkeer van Ronaldo (wiens contract in Turijn na dit seizoen afloopt) naar Madrid steeds meer toe. „Als er zoveel over gepraat wordt, zit er misschien wel een kern van waarheid in”, zei Zidane „Het is mogelijk, laten we zien wat er gaat gebeuren.”

Bekijk ook: Andrea Pirlo vindt de aanwakkerende geruchten over Cristiano Ronaldo logisch

Ronaldo won met Real Madrid vier keer de Champions League.

Bekijk hier de uitslagen van de heenduels en het programma in de Champions League