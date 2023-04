Brecel haalt opnieuw megastunt uit op WK snooker en staat in finale

Door Bert Voorthuijsen

Luca Brecel Ⓒ ANP/HH

De geschiedenisboeken zullen moeten worden geraadpleegd of er ooit iemand in halve finale van het wereldkampioenschap snooker een achterstand van negen frames heeft weten goed te maken. Wat de Belg Luca Brecel heeft gedaan, in zijn halve finale tegen de Chinees Si Jiahui, past in geen enkel sprookjesboek. Maar de 28-jarige speler uit Maasmechelen speelt zondag en maandag om de wereldtitel in het snooker (de finale is over twee dagen) en de hoofdprijs van ruim 550.000 euro.