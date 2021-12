Prijzen stapelen zich op voor Rico Verhoeven: ’King of Kickboxing’ wint twee awards

Aan die tweede prijs houdt Verhoeven echter gemengde gevoelens over. De zege op zijn rivaal uit Antwerpen kwam op heroïsche wijze tot stand, de kampioen vocht rondenlang met een gehavend oog. Als het aan de Nederlander ligt, had hij de partij op een ’schonere’ manier naar zich toe getrokken.

„Ik vind het geweldig dat mensen zo enthousiast zijn over dit gevecht, maar ik wil er zelf ook een goed gevoel aan over houden. Het is moeilijk om tevreden te zijn, omdat mijn trainer Dennis Krauweel en ik naar alle details kijken”, aldus Verhoeven, die het gevecht inmiddels wel duizend keer heeft teruggekeken.

Rico Verhoeven gaat op de schouders bij zijn trainers na zijn sensationele overwinning. Ⓒ Glory

„Daardoor ben ik het ermee eens dat het gevecht tot Fight of The Year is benoemd. Ik snap nu beter wat de mensen hebben gezien en waarom ze denken: het was bizar, dit was het gevecht van het jaar. Want het leek echt op een Rocky Balboa-gevecht. Met mijn dikke oog, bloed overal. Ik ging ook neer, alle kansen waren tegen mij, maar ook dat is the fight game. Het gevecht was van een ander level.”

Tijdens het viermanstoernooi in januari rekende Verhoeven af met Hesdy Gerges en Tarik Khbabez.

Serkan Ozcaglayan

Serkan Ozcaglayan werd geëerd met de prijs debutant van het jaar. De nieuwkomer, een neef van Gökhan Saki, rekende tijdens zijn vuurdoop op Glory 79 binnen 58 seconden af met de Amerikaan Matt Baker.

Ozcaglayan heeft grootse plannen en praat al hardop over een mogelijk gevecht tegen regerend kampioen Donovan Wisse: „Ik ga Donovan knock-out slaan. Nee, ik ga die hele divisie knock-out slaan. De mensen gaan zien wie de echte koning van het middengewicht is.”

Knock-out Badr Hari

De knock-out van het jaar werd eerder deze maand gewonnen door Arkadiusz Wrzosek, die in september een onverwachte overwinning uit het vuur sleepte door een verder superieure Badr Hari naar de grond te trappen. De Pool zorgde daarmee voor een van de grootste comebacks in de geschiedenis van het kickboksen.

„Badr’s stoten waren sterk en dodelijk, maar niet sterk of dodelijk genoeg voor mij. Wanneer Glory wil dat er een rematch komt, dan vecht ik opnieuw tegen hem. Geen probleem.”

De Kroaat Antonio Plazibat (28) ging aan de haal met de prijs voor meeste verbeterde vechter van het jaar. Hij versloeg dit jaar Tarik Khbabez en Benjamin Adegbuyi. Beiden trakteerde hij op een knock-out.