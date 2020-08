Viroloog Marc Van Ranst stoort zich aan voetballers FC Antwerp

Nu er in België weer steeds meer coronagevallen opduiken en daarom in Antwerpen zelfs een avondklok is ingesteld, vond Van Ranst met name de manier waarop de voetballers na afloop op de foto gingen ongepast. Te zien waren lachende gezichten, gebalde vuisten en innige omhelzingen.

Van Ranst, inmiddels een bekendheid door vele tv-optredens, wijdde er een tweet aan. „Een bubbel van je huishouden en vijf vrienden, zeggen ze. Een barbecue in de tuin kan maximaal met tien personen, zeggen ze. Anderhalve meter afstand houden, zeggen ze. Voor sommige beroepen gelden andere regels, en dat is verkeerd, zeg ik”, schreef hij.

Antwerp versloeg Club Brugge met 1-0 in een leeg Koning Boudewijnstadion van Brussel. Het betekende de eerste hoofdprijs voor de club sinds 1992 toen Antwerp ook de beker won.