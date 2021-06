Oud-winnaar Andy Murray vecht zich in vijfsetter naar derde ronde Wimbledon

In de eerste ronde had Murray voor het eerst sinds 2017 een partij op Wimbledon gewonnen. Hij versloeg toen Nikoloz Basilasjvili uit Georgië.

In 2013 en 2016 won Murray Wimbledon. Door blessures kon hij de laatste jaren maar weinig spelen en viel hij ver terug op de wereldranglijst, naar 118e plek. Hij heeft ook op de eerste plaats gestaan.

Novak Djokovic zet volgende stap richting 20e grandslamtitel

Novak Djokovic heeft een volgende stap gezet op weg naar zijn twintigste grandslamtitel. De Servische tennisser won in de tweede ronde op Wimbledon in drie sets van de Zuid-Afrikaan Kevin Anderson: 6-3 6-3 6-3. In de eerste ronde had Djokovic, in vier sets, de Brit Jack Draper verslagen.

Djokovic kan in Londen zijn twintigste grandslamtitel veroveren. Hij komt dan op gelijke hoogte met Roger Federer en Rafael Nadal, die ontbreekt op Wimbledon. Djokovic won vorige maand Roland Garros.

Novak Djokovic schreeuwt het uit na een gewonnen punt. Ⓒ AFP

In de derde ronde stuit Djokovic op de Amerikaan Denis Kudla, die vrij eenvoudig won van de Italiaan Andreas Seppi: 6-2 6-4 6-2.

„Ik ben erg blij”, zei Djokovic na afloop van de partij. „Kevin is een geweldige speler en erg gevaarlijk op een snelle ondergrond als gras. Ik wist mijn opslagbeurten vrij eenvoudig te behouden. Zo min mogelijk ongedwongen fouten maken was een van de doelen vandaag. Het was bijna foutloos.”

Djokovic en Anderson stonden drie jaar geleden in de finale van Wimbledon. Toen won de Serviër eveneens in drie sets. Djokovic schreef Wimbledon tot dusverre vijf keer op zijn naam, in 2011, 2014, 2015, 2018 en 2019.

„Ik lijk ook een heel fijne band met het gras te hebben”, aldus Djokovic. „Maar ik kan me niet herinneren dat ik in de eerste twee wedstrijden op Wimbledon zo veel ben gevallen als nu. Maar de verbinding met het publiek en het gras is heel fijn.”

Wit-Russische Sabalenka vrij moeizaam ronde verder op Wimbledon

Aryna Sabalenka staat in de derde ronde van het grandslamtoernooi van Wimbledon. De Wit-Russische tennisster had het tegen de Britse Katie Boulter niet eenvoudig. Sabalenka won op het Centre Court in drie sets van de nummer 219 van de wereld: 4-6 6-3 6-3. De partij duurde langer dan 2 uur.

Sabalenka is door de afmeldingen van Naomi Osaka en Simona Halep, respectievelijk de nummer 2 en 3 van de wereld, als tweede geplaatst in Londen. Ze is in het enkelspel op een grandslamtoernooi nog nooit voorbij de vierde ronde gekomen.

In de derde ronde neemt Sabalenka het op tegen de Russische Ekaterina Aleksandrova of de Colombiaanse qualifier Maria Camila Osorio Serrano.