Kudus houdt Ajax in spoor Feyenoord

Bij de aftrap van Ajax-NEC was al bekend dat alle concurrenten (nipt) hadden gewonnen. En dus moest Ajax – met de Klassieker op komst (19 maart) – weer in de achtervolging. In zijn basisformatie had Heitinga geen plek voor Kenneth Taylor, die donderdag tegen De Graafschap was geschorst en nu op de reservebank plaatsnam.

Ajax begon gedreven, kreeg ook kansen, maar had met Jasper Cillessen te maken. De doelman van NEC, die tussen 2011 en 2016 in Amsterdamse dienst was, ontsnapte in de zesde minuut bij een bekeken bal van Steven Berghuis (lat), maar bleek in het restant van het eerste bedrijf een sta-in-de-weg. Cillessen redde op een pegel van Berghuis en verrichtte zijn belangrijkste save in de 22e minuut. Na een aanval via Mohammed Kudus en Dusan Tadic belandde de bal voor de voeten van Steven Bergwijn, die hard uithaalde, maar Cillessen in de goede hoek zag liggen.

Steven Bergwijn (rechts) in duel met Bart van Rooij van NEC. Ⓒ ANP/HH

Nadat een inzet van Jurriën Timber in het zijnet belandde, zakte de thuisclub ver weg. Nany Landry Diamata had de steeds meer grip krijgende gasten kunnen belonen. Zijn inzet was echter te zacht om Ajax-keeper Geronimo Rulli te verontrusten. Het zou ook te veel van het goede zijn voor de ploeg van Rogier Meijer, die er wel voor zorgde dat de Amsterdammers voor het eerst onder het bewind van Heitinga met een licht fluitconcert naar de kleedkamer gingen.

Het chagrijn bij de Ajax-fans was snel verdwenen. Tadic profiteerde van een slaapmomentje van Bart van Rooij, die dacht dat de bal over de zijlijn ging. Met zijn loepzuivere voorzet stelde de Serviër de daarvoor onzichtbare Kudus in staat te scoren (1-0), waardoor Cillessen dit seizoen nu even veel (lees: weinig) tegentreffers heeft als Ajax: 23.

Dat de assist op naam kwam van spits Tadic was geen toeval. De aanvoerder van Ajax is na het vertrek van Alfred Schreuder, die hem als linksbuiten benutte, opgeleefd. In de zes duels onder Heitinga scoorde de meest waardevolle speler van de Eredivisie vier goals en leverde hij zes assists. De laatste zes wedstrijden onder Schreuder bleef de teller op één doelpunt en drie assists steken.