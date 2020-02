Steven Bergwijn: ’Eerste goal voor Tottenham was voor ’Appie’ Nouri’

De voormalig PSV’er heeft aan The Guardian verteld over het hoe en waarom. „Ik sprak met zijn broer en hij zij: ’Je gaat scoren voor Appie’. En ik zei: ’Oke, let op, ik ga scoren.’ Dat deed ik.”

De vleugelaanvaller speelde in de jeugd bij Ajax jarenlang in dezelfde elftallen als Nouri. ,,Sindsdien waren we broeders, beste vrienden.”

Bergwijn legt aan de Britse krant hoe hij zich voelde in de weken na de hartstilstand van Nouri, in de zomer van 2017. „Mijn wereld stortte in. Ik kan niet omschrijven wat ik voelde toen ik hoorde dat Appie hersenschade had. Ik sliep niet veel en was de eerste bang om te voetballen. Appie was ook een jonge speler en uit het niets... Het was moeilijk, het is moeilijk. Ik praat elke dag met zijn broer.”

Bergwijn start ook vanmiddag om 15.00 uur in de basis bij Spurs, in het competitieduel met Aston Villa. Ook Anwar El Ghazi begint in de basis bij Villa.