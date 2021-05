Tegenslag voor Estavana Polman: handbalster van veld gedragen

Ze moest in het verloren uitduel met Odense HC (27-26) na de rust van het speelveld worden gedragen. Na afloop kon de teamleiding nog geen verdere informatie verstrekken over de ernst van de blessure.

Volgens handbalinside.nl raakte Polman geblesseerd bij een ogenschijnlijk licht duel. Ze stond niet op en greep naar haar rechterknie, waarin ze vorig jaar een kruisband scheurde. Polman maakte na een revalidatie van ruim acht maanden eind maart haar rentree in de Deense competitie.

De 28-jarige opbouwspeelster keerde een maand geleden terug in Oranje tijdens een drielandentoernooi in Kroatië. Bondscoach Emmanuel Mayonnade nam Polman maandag op in zijn voorlopige selectie voor de Olympische Spelen. Ze is één van de toonaangevende speelsters van de regerend wereldkampioen.