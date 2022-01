Arsenal-spits Pierre-Emerick Aubameyang heeft hartafwijking na coronabesmetting

De drie internationals misten de eerste groepswedstrijd van hun land op het toernooi om de Afrika Cup in Kameroen, omdat ze positief hadden getest op het coronavirus. Het was de bedoeling dat Aubameyang, Meyé en Lemina voor de tweede groepswedstrijd tegen Ghana zouden terugkeren in de selectie. Volgens de CAF zou medisch onderzoek echter hartafwijkingen aan het licht hebben gebracht bij de Gabonese voetballers.

Aubameyang is de bekendste van de drie. De 32-jarige spits moest enkele weken geleden zijn aanvoerdersband inleveren bij Arsenal, omdat hij niet voor het eerst had verzuimd om te komen trainen. De Gabonees, die eerder voor Borussia Dortmund speelde, wordt nu in verband gebracht met een wintertransfer naar Juventus.

Eerder op vrijdag maakte Bayern München bekend dat bij Alphonso Davies (21) een ontstoken hartspier is geconstateerd. De Canadese vleugelverdediger was recent besmet met het coronavirus. Schaatser Kjeld Nuis (32) had vorig jaar te maken met een ontstoken hartzakje, kort nadat hij zich had laten vaccineren. De tweevoudig olympisch kampioen belandde zelfs in het ziekenhuis.

Arsenal vraagt uitstel aan

Arsenal heeft gevraagd of de stadsderby tegen Tottenham Hotspur van zondag uitgesteld kan worden. De ’Gunners’ zeggen veel spelers te missen als gevolg van corona, blessures en de Afrika Cup. Zaterdag valt de beslissing. Van middenvelder Martin Ødegaard is bekend dat hij positief is getest op het coronavirus. Verder ontbreken naast Aubameyang onder anderen Cédric Soares, Bukayo Saka en Calum Chambers door blessures. Thomas Partey, Mohamed Elneny en Nicolas Pépé spelen met hun land op de Afrika Cup. In de Premier League zijn dit seizoen al vele wedstrijden uitgesteld. Vrijdag ging ook al een streep door Burnley - Leicester City vanwege blessures en besmettingen bij de thuisploeg. Die wedstrijd stond voor zaterdag op het programma.

Bundesliga: Haaland en Meunier schieten Dortmund naar ruime zege op Freiburg

In Duitsland heeft Borussia Dortmund dankzij treffers van Erling Haaland en Thomas Meunier makkelijk gewonnen van nummer 4 SC Freiburg: 5-1. Haaland en Meunier scoorden ieder twee keer. De ploeg van trainer Marco Rose verhoogde de druk op koploper Bayern München, dat met drie punten meer bovenaan staat in de Bundesliga.

De eerste twee doelpunten waren van de Belg Meunier. De verdediger kopte in het eerste halfuur twee keer binnen uit een corner. Haaland maakte in de blessuretijd van de eerste helft de 3-0. Na rust wist de 21-jarige Noor nogmaals het net te vinden, net als Freiburg-middenvelder Ermedin Demirovic en Dortmund-middenvelder Mahmoud Dahoud. Bij de thuisploeg speelde international Donyell Malen de hele wedstrijd.

