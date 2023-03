Britse bondscoach Wiegman rekent niet op topschutter Mead bij WK

Mead leidde Engeland als topscorer vorig jaar in eigen land naar de Europese titel. De voetbalster van Arsenal liep de blessure in november op in de wedstrijd tegen Manchester United. „Ik heb met haar gesproken en het gaat goed. Haar herstel gaat goed, maar het WK komt te vroeg. Ze komt niet voor in onze plannen op dit moment en we geven haar de tijd”, zei Wiegman. De Nederlandse coach maakte dinsdag haar selectie bekend voor de vriendschappelijke wedstrijden van volgende maand tegen Brazilië en Australië.

Mead is ploeggenote en partner van Vivianne Miedema, die eveneens aan de kant staat met een zware blessure. Miedema scheurde eind vorig jaar haar voorste kruisband af en mist zo goed als zeker het WK.

De wereldtitelstrijd in Australië en Nieuw-Zeeland begint op 20 juli.