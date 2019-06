TT Assen eindigt in sof voor Bendsneyder

De Nederlandse motorracer ging al vroeg in de race van de Moto2 onderuit. Hij schoof halverwege de tweede ronde (Ruskenhoek) van de baan en bleef even liggen in de grindbak. Hij moest ondersteuning krijgen om van het circuit af te wandelen.

Bendsneyder kende al geen gelukkig weekeinde. De Rotterdamse wegracer uit het Nederlandse GP-team van de Drentse zakenman Roelof Waninge had tijdens de trainingen grote problemen met de afstelling van zijn motor. Ook in de kwalificatie kwam hij er niet aan te pas en reed slechts de 24e tijd.