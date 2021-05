Novak Djokovic kent met toernooiwinst perfecte voorbereiding voor Roland Garros

Voor de Serviër betekende de overwinning op Molcan, de nummer 255 van de wereld, zijn tweede toernooizege van 2021. In februari schreef Djokovic al de Australian Open op zijn naam.

In Parijs hoopt Djokovic zijn derde toernooizege van het jaar er meteen aan toe te voegen. Hij moet dan wel Rafael Nadal van zijn veertiende Roland Garros-titel zien af te houden. De twee grootheden kunnen elkaar al in de halve finale ontmoeten. Djokovic neemt het in de eerste ronde op tegen de Amerikaan Tennys Sandgren.