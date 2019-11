Van Gerwen redt zichzelf met vijf op een rij

„Ik ben blij dat ik tijdens de partij een extra versnelling”, vond zo concludeerde de Brabander na afloop, doelend op de 2-0 achterstand die hij direct na de start van de partij opliep.

Een dag eerder won Van Gerwen eenvoudig (5-2) van BDO-speler Jim Williams. Na die wedstrijd gaf de 30-jarige Vlijmenaar wel aan grieperig te zijn, waarbij hij hoopte snel weer fit te zijn.

Van Gerwen won het majortoernooi driemaal eerder. Dat deed de nummer één van de wereld in 2015, 2016 en 2017. Gerwyn Price is in Wolverhampon de titelverdediger. Mighty Mike blijft de grote favoriet. In de afgelopen vier weken schreef hij liefst drie majors op zijn naam. Na de eindzeges in de World Grand Prix en de Champions League of Darts was hij vorige week voor eigen publiek in Amsterdam ook de beste bij de World Series of Darts Finals.

Kans voor Noppert

Danny Noppert viert zijn zege. Ⓒ PDC

Noppert herstelde zich zondagmiddag in Wolverhampton van de nederlaag (4-5) een dag eerder tegen Ryan Harrington. Dit keer sloeg hij wel toe tegen Wayne Warren. Dankzij een 5-1 zege maakt de Fries nog altijd kans op een plek in de knock-outfase. In de laatste wedstrijd in groep F moet dan wel worden gewonnen van Peter Wright, die zijn eerste twee partijen in een overwinning wist om te zetten.

Onnodig verlies Harms

Wesley Harms laat tegen Steve Lennon de overwinning uit zijn handen glippen. Ⓒ PDC

Wesley Harms leek zondagavond op weg naar een overwinning op Steve Lennon. De speler van de BDO nam een 3-0 voorsprong, maar liet zijn Ierse opponent terug in de wedstrijd komen. In de allesbeslissende leg finishte Lennon via 167 op formidabele wijze en trok zo alsnog de winst (5-4) naar zich toe. Dat betekende de tweede verliespartij voor Harms.

Veenstra speelt geen rol

Richard Veenstra kan bij de Grand Slam of Darts geen potten breken. Ⓒ PDC

Richard Veenstra leed opnieuw een ruime nederlaag. Na de 0-5 afstraffing van zaterdagavond tegen Daryl Gurney kwam de Nederlandse BDO-speler er minder dan 24 uur later tegen Brendan Dolan ook niet aan te pas en ging dit keer met 1-5 ten onder. Veenstra is daardoor uitgeschakeld, al komt hij nog wel in actie tegen Gabriel Clemens.

Opnieuw bleef een stunt van beide vrouwelijke deelnemers uit. Lisa Ashton verloor kansloos van Jamie Hughes en wist eerder ook al niet van ex-wereldkampioen Rob Cross te winnen. Miruku Suzuki had weinig in te brengen tegen de Belg Dimitri van den Bergh en droop met een 5-1 nederlaag af. Eerder was Price ook al te sterk voor de Japanse speelster.

Uitslagen Grand Slam of Darts - zondag

Groep A

Jim Williams - Ross Smith 5-1

Michael van Gerwen - Adrian Lewis 5-2

Groep B

Steve Lennon - Wesley Harms 5-4

James Wade - Ian White 5-4

Groep C

Dimitri Van den Bergh - Mikuru Suzuki 5-1

Gerwyn Price - Robert Thornton 5-4

Groep D

Darren Webster - Dave Parletti 5-2

Gary Anderson - William O'Connor 5-3

Groep E

Jamie Hughes - Lisa Ashton 5-1

Dave Chisnall - Rob Cross 5-3

Groep F

Danny Noppert - Wayne Warren 5-1

Peter Wright - Ryan Harrington 5-2

Groep G

Brendan Dolan - Richard Veenstra 5-1

Gabriel Clemens - Daryl Gurney 5-4

Groep H

Glen Durrant - Martin Schindler 5-4

Michael Smith - Nathan Aspinall 5-1

Bekijk ook: Grieperige Van Gerwen blijft bij de les