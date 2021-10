Cristiano Ronaldo (36) blijft maar scoren voor Portugal

In de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Luxemburg had CR7 na dertien minuten alweer twee keer gescoord. Ronaldo bleef zoals gewoonlijk ijzig kalm en schoot twee strafschoppen binnen. Niet veel later zette Bruno Fernandes al de 3-0 op het bord.

In zijn laatste zestien WK-kwalificatiewedstrijden heeft Ronaldo nu 24 doelpunten gemaakt. Fenomenale statistieken.