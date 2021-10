Wéér record voor Cristiano Ronaldo (36)

Na 18 minuten leidden de Portugezen al met 3-0, maar in het restant bleef een monsterscore uit. Bruno Fernandes maakte na ruim een kwartier de derde en halverwege de tweede helft trof ook João Palhinha nog doel.

Ronaldo bracht zijn aantal doelpunten in interlands op 115. Hij droeg voor de 182e keer het shirt van Portugal. Met een omhaal was hij in de tweede helft nog dicht bij een fraai doelpunt, maar doelman Anthony Moris tikte de bal over het doel. Voor Ronaldo was het zijn tiende (!) hattrick in dienst van Portugal. Voor de verandering weer eens een record.

Tadic

In dezelfde groep won Servië met 3-1 van Azerbeidzjan. Dusan Vlahovic van Fiorentina nam de eerste twee doelpunten van de Serviërs voor zijn rekening en Ajacied Dusan Tadic besliste het duel vanaf elf meter.