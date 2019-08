KNVB verplaatst duel PSV vanwege Europees voetbal

Het tijdstip is aangepast op verzoek van PSV, dat drie dagen eerder in de Europa League het Noorse FK Haugesund ontvangt en zo iets langer heeft om zich voor te bereiden op het duel in Almelo.

Heracles en PSV zouden eigenlijk zaterdag 17 augustus tegen elkaar spelen. Omdat PSV door FC Basel werd uitgeschakeld in de kwalificatie van de Champions League en verder moet in de Europa League, werd het duel met een dag verplaatst.

Het is de tweede week op rij dat PSV zondagavond om 20.00 uur aftrapt. De thuiswedstrijd tegen ADO Den Haag begint komende zondag ook op dat tijdstip.