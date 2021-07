Arsenal cancelt trip naar de VS vanwege coronabesmettingen

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Arsenal zegt trip naar VS af wegens coronagevallen

22.07 uur: Arsenal moet vanwege een klein aantal coronagevallen een trainingskamp en oefentoernooi in de Amerikaanse staat Florida afzeggen, meldt Sky Sports. Om hoeveel gevallen en wie er zijn getroffen is niet bekend.

De ploeg van trainer Mikel Arteta zou deze week naar Amerika vliegen voor de Florida Cup. Arsenal zou tijdens zijn verblijf een vierkamp afwerken met Internazionale, Everton en Millonarios. De Londense club zou het op zondag 25 juli opnemen tegen Inter en vervolgens op 28 juli tegen Everton of Millonarios.

Arsenal opent het nieuwe seizoen in de Premier League op 13 augustus met een uitwedstrijd tegen Brentford. De club werkt aan een alternatief voor het trainingskamp. Wel staan op 1 en 8 augustus oefenwedstrijden tegen Chelsea en Tottenham Hotspur gepland.

Griekspoor na spannende partij door in Gstaad

20.13 uur: Tallon Griekspoor heeft bij het ATP-tennistoernooi in het Zwitserse Gstaad de tweede ronde bereikt. De hoogst geplaatste Nederlander op de wereldranglijst won in drie sets van de Argentijn Juan Ignacio Londero, de nummer 140 van de wereld in een spannende partij met 7-5 4-6 en 7-6 (1).

In de tweede ronde is de Franse nummer 49 van de wereld Benoît Paire de tegenstander van de 25-jarige Nederlandse nummer 105 van de wereld die vorige week het Challengertoernooi in Amersfoort won. Dat was al zijn derde overwinning van het jaar.

Griekspoor besloot na Wimbledon samen met coach Raemon Sluiter de jacht op een plek in de mondiale top 100 door te zetten en dat besluit lijkt succesvol. „We zijn sinds eind februari bezig en het bevalt goed. We hadden een proefperiode tot Wimbledon en we gaan nu kijken hoe we verder gaan”, aldus Griekspoor.

„Vanuit beide kanten is het zeer positief. Je begint elkaar nu wat beter te leren kennen en voor hem was het ook even wennen na een paar jaar met Kiki Bertens in het vrouwencircuit gewerkt te hebben. Ik sta er heel positief in.”

Bokser Anthony Joshua verdedigt wereldtitels in stadion Tottenham

19.08 uur: De Engelse profbokser Anthony Joshua zet op 25 september in het voetbalstadion van Tottenham Hotspur zijn drie wereldtitels in het zwaargewicht op het spel. De 31-jarige Brit gaat in Londen het gevecht aan met Oleksandr Oesyk. De 34-jarige Oekraïener is de officiële uitdager van Joshua, die de kampioensgordels bezit van de IBF, WBA en WBO.

Voor Oesyk, nog ongeslagen in achttien profpartijen, is het zijn eerste WK-duel in het zwaargewicht. In het cruisergewicht veroverde hij de wereldtitels van de vier grote bonden.

Joshua zou in augustus in Saudi-Arabië aantreden tegen zijn landgenoot Tyson Fury, de wereldkampioen van de WBC. Dat titanenduel had de onbetwiste wereldkampioen in het zwaargewicht moeten opleveren, maar is tot nader order uitgesteld. Een Amerikaanse arbitragecommissie bepaalde dat Fury zijn wereldtitel eerst moet verdedigen tegen Deontay Wilder uit de Verenigde Staten. Dat duel vindt op 9 oktober in Las Vegas plaats.

KNWU: nieuw concept om toetredingsdrempel wielersport te verlagen

15.57 uur: De KNWU lanceert samen met wielerploeg Jumbo-Visma een nieuw concept. Het project ’Ready2Race’ moet de toetredingsdrempel van mensen tot de wielersport verlagen en er zo toe bijdragen dat Nederland ook in de toekomst weer voldoende goede wielrenners heeft.

Het idee van het nieuw platform is dat iedereen die geïnteresseerd is in wielrennen, de mogelijkheid heeft om deel te nemen aan wedstrijden op zijn of haar niveau. Binnen alle leeftijdscategorieën wordt gewerkt met verschillende klassen.

„We zien dat de breedte- en wedstrijdsport steeds meer met elkaar vermengen. Het is heel belangrijk om wedstrijden te hebben met een laag instapniveau. We willen de vijver met wielrenners in Nederland groot houden en daar kan Ready2Race aan bijdragen”, zegt Thorwald Veneberg, algemeen directeur van de KNWU.

Richard Plugge, algemeen directeur van de ploeg Jumbo-Visma, zegt over het project: „We starten dit initiatief om te zorgen voor meer beweging en vitaliteit, maar we hopen ook zeker dat er dankzij Ready2Race wielertalenten bovendrijven. Ready2Race zorgt ervoor dat het laagdrempeliger wordt om een wielerwedstrijd te rijden. Daarmee hopen we aanwas te blijven genereren voor de wielersport, waardoor we ook in de toekomst het Nederlandse wielrennen op de kaart blijven zetten. Wij zagen dat er een gat zat tussen mensen die voor het eerst op een fiets stappen en het rijden van een officiële wedstrijd. Het niveau van de wedstrijden ligt vaak te hoog voor de beginnelingen. Wij willen daar graag in samenwerking met de KNWU aangesloten organisatoren het gat verkleinen.”