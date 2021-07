Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

KNWU: nieuw concept om toetredingsdrempel wielersport te verlagen

15.57 uur: De KNWU lanceert samen met wielerploeg Jumbo-Visma een nieuw concept. Het project ’Ready2Race’ moet de toetredingsdrempel van mensen tot de wielersport verlagen en er zo toe bijdragen dat Nederland ook in de toekomst weer voldoende goede wielrenners heeft.

Het idee van het nieuw platform is dat iedereen die geïnteresseerd is in wielrennen, de mogelijkheid heeft om deel te nemen aan wedstrijden op zijn of haar niveau. Binnen alle leeftijdscategorieën wordt gewerkt met verschillende klassen.

„We zien dat de breedte- en wedstrijdsport steeds meer met elkaar vermengen. Het is heel belangrijk om wedstrijden te hebben met een laag instapniveau. We willen de vijver met wielrenners in Nederland groot houden en daar kan Ready2Race aan bijdragen”, zegt Thorwald Veneberg, algemeen directeur van de KNWU.

Richard Plugge, algemeen directeur van de ploeg Jumbo-Visma, zegt over het project: „We starten dit initiatief om te zorgen voor meer beweging en vitaliteit, maar we hopen ook zeker dat er dankzij Ready2Race wielertalenten bovendrijven. Ready2Race zorgt ervoor dat het laagdrempeliger wordt om een wielerwedstrijd te rijden. Daarmee hopen we aanwas te blijven genereren voor de wielersport, waardoor we ook in de toekomst het Nederlandse wielrennen op de kaart blijven zetten. Wij zagen dat er een gat zat tussen mensen die voor het eerst op een fiets stappen en het rijden van een officiële wedstrijd. Het niveau van de wedstrijden ligt vaak te hoog voor de beginnelingen. Wij willen daar graag in samenwerking met de KNWU aangesloten organisatoren het gat verkleinen.”