Sport Kort: Voetballer Everton geschorst vanwege politieonderzoek

Voetballer Everton geschorst vanwege politieonderzoek

08.29 uur: Voetbalclub Everton heeft een speler van het eerste elftal geschorst vanwege een politieonderzoek. De naam van de voetballer is niet meegedeeld en de club wil geen verdere details over de zaak geven.

„De club zal de autoriteiten waar nodig bijstaan in het onderzoek en zal nu niet verder op de zaak ingaan”, aldus de club op de website.

Everton heeft vorige maand Rafa Benitez aangetrokken als nieuwe coach.